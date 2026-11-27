Алмалинский районный суд Алматы раскрыл подробности приговора Санжару Бокаеву. Блогера приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение 42,2 млн теңге профсоюза «КазТрансГаза», организацию кражи гранитных плит и вырубки деревьев в роще Баума и ложные видео о бюджетных расходах. Ещё на 10 лет ему запретили заниматься деятельностью в сфере СМИ, социальных сетей, журналистики, блогинга и публичной деятельности. Приговор не вступил в законную силу.

Вместе с Бокаевым судили его племянника Мадияра Калменова и видеооператора Улана Нусипкожу. Калменов получил 6 лет 6 месяцев лишения свободы, Нусипкожа 2 года 6 месяцев ограничения свободы.

По статье о легализации преступных доходов Бокаева и Калменова освободили от ответственности в связи с истечением срока давности.

Деньги профсоюза и мебельный цех

По данным суда, в 2018 году Бокаев работал советником генерального директора АО «КазТрансГаз». Он организовал, чтобы профсоюз работников компании заключил два договора на проведение международного автопробега на 86,9 млн теңге.

Один из договоров, на 47,9 млн теңге, заключили с ТОО «BM Trust», которым руководил племянник Бокаева Мадияр Калменов. Сам автопробег на деле организовало другое товарищество, ТОО «We Can».

Из-за завышенной стоимости услуг и оплаты невыполненных работ похитили 42,2 млн теңге. Часть этих денег, как установил суд, пошла на оборудование, аренду помещений и запуск мебельного производства под брендом «Art Romance». Мебели продали примерно на 9,7 млн теңге.

С Бокаева и Калменова солидарно взыскали 42 177 137 теңге в пользу профсоюза работников «КазТрансГаза».

Гранитные плиты для видео

В сентябре 2025 года Бокаев вместе с Нусипкожой, по данным суда, организовал кражу 12 гранитных плит стоимостью 1,3 млн теңге с объекта реконструкции русла реки Үлкен Алматы. Нанятые за деньги люди отвезли плиты в мастерскую, где делают надгробные памятники. После этого Бокаев выложил в Instagram видео, где выдал кражу за нарушение, которое обнаружил сам.

Его роль суд установил по переписке с исполнителем кражи, найденной в телефоне Бокаева, и по аудиозаписи его разговора с Нусипкожой от 10 сентября 2025 года. Что голос на записи принадлежит Бокаеву, подтвердила экспертиза.

Вырубка в роще Баума

В октябре 2025 года, как установил суд, Бокаев и Нусипкожа организовали незаконную вырубку и повреждение 16 деревьев в роще Баума. Деревьям было от 21 до 150 лет, ущерб оценили в 213 тыс. теңге.

Вырубку организовали по указанию Бокаева, деньги передали исполнителю напрямую. Потом Бокаев и Нусипкожа приехали на место, сняли видео и связали случившееся со строительной компанией, которая якобы готовит землю под жильё. Исполнителей вырубки ранее осудил Турксибский районный суд Алматы.

Ложные видео о бюджете

Суд изучил видеоролики Бокаева и Нусипкожи о расходовании бюджетных денег. В одном из них говорилось, что около 1 млрд теңге выделили на ремонт двух пешеходных переходов в Алматы. По конкурсной документации речь шла о капитальном ремонте десяти объектов.

В другом ролике больше 10 млрд теңге на комплексную реконструкцию территории выставочного комплекса «Атакент» выдали за расходы только на уличное освещение. На деле в проект входили фонтаны, инженерные сооружения, системы полива, озеленение, обновление покрытий и другие работы.

Довод о том, что Бокаев мог заблуждаться, суд отклонил. Он раньше занимал руководящие должности в госорганах, работал в квазигосударственном секторе и в партии «Нур Отан» и знал, как устроены госзакупки. В его телефоне нашли переписку с конкурсной документацией по ремонту переходов.

Что просили стороны

Гособвинение просило для Бокаева 12 лет лишения свободы и 10-летний запрет на работу в СМИ, соцсетях, журналистике, блогинге и публичную деятельность. Для Калменова прокурор запрашивал 7 лет, для Нусипкожи 2 года 6 месяцев ограничения свободы.

Бокаев и Калменов вину не признали, защита просила оправдательный приговор. Нусипкожа полностью признал вину и раскаялся. Ему, помимо ограничения свободы, назначили пробационный контроль и принудительный труд и на 5 лет запретили заниматься той же деятельностью.

Частные постановления

Суд вынес два частных постановления. Первое направлено в Министерство юстиции и Республиканскую коллегию адвокатов: суд указал на недопустимое поведение ряда адвокатов защиты и предложил рассмотреть вопрос об их дисциплинарной ответственности. Второе адресовано АО «НК «QazaqGaz», которое, по оценке суда, недостаточно контролировало деньги, перечисляемые на мероприятия через профсоюз.

Как развивалось дело

Бокаева задержали в Алматы 18 марта, суд отправил его под стражу на два месяца. 2 апреля заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов рассказал на брифинге в Сенате, что блогера подозревают в мошенничестве и организации незаконной вырубки деревьев. Суд над Бокаевым, Калменовым и Нусипкожой начался 16 октября.