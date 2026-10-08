10 медалей и первое место: лучники Астаны успешно выступили на чемпионате Казахстана
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Спортсмены из Астаны завоевали 10 медалей и заняли первое место в общекомандном зачете на чемпионате Казахстана по традиционной стрельбе из лука среди молодежи. Соревнования прошли в Жанаозене Мангистауской области, сообщает официальный сайт акимата столицы.
В чемпионате приняли участие около 60 молодых спортсменов из 11 регионов страны. Участники состязались в стрельбе по четырем видам мишеней — «Жамбы», «Орта Азия», «Пута» и «Қалқан».
Представители Астаны продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
Одной из самых результативных спортсменок столичной команды стала Айкоркем Батихан. Она одержала победу в стрельбе по мишеням «Жамбы» и «Орта Азия», став двукратной чемпионкой Казахстана. Кроме того, лучница завоевала серебро в дисциплине «Қалқан» и бронзу в стрельбе по мишени «Пута». Таким образом, на ее счету сразу четыре медали.
Еще три награды в копилку Астаны принес Нуриддин Шаяхмет. Он стал победителем в стрельбе по мишени «Пута», завоевал серебряную медаль в дисциплине «Қалқан» и бронзовую — в «Орта Азия».
Четвертое золото для столичной сборной завоевал Нуралла Орынбасаров, ставший чемпионом Казахстана в стрельбе по мишени «Орта Азия».
Свой вклад в командный успех внесла и Мерей Жумабаева. Она заняла второе место в стрельбе по мишени «Орта Азия» и стала бронзовым призером в дисциплине «Қалқан».
По итогам чемпионата сборная Астаны с четырьмя золотыми медалями заняла первое место в общекомандном зачете. Второй стала команда Алматы, в активе которой два золота. Третью строчку заняли спортсмены Мангистауской области с одной золотой медалью.
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