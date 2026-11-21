Четырёх водителей в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом в области Абай. Ещё пятеро сели за руль, будучи лишёнными водительских прав. Эти нарушения полицейские выявили 20 ноября, в первый день оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности на дорогах и в общественных местах, а также на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Принятые меры позволили не допустить дальнейшего движения водителей в состоянии опьянения и тем самым снизить риск ДТП. У одного из четырёх водителей установили наркотическое опьянение. Кроме того, в 25 случаях водители не уступили дорогу пешеходам.

Полицейские также выявили 38 случаев, когда несовершеннолетние находились ночью вне дома или в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей. Своевременное вмешательство полиции помогло снизить риск происшествий с участием детей и подростков.

В общественных местах полицейские зафиксировали 70 случаев распития алкоголя или появления в состоянии опьянения, 31 случай приставания и шесть фактов мелкого хулиганства. Ещё 11 нарушений связаны с загрязнением мест общего пользования.