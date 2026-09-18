10 операций за два дня: казахстанские травматологи прооперировали пациентов в Бишкеке
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Казахстанские травматологи и ортопеды за два дня провели в Бишкеке 10 совместных операций и проконсультировали 50 пациентов. Несколько видов сложных вмешательств впервые выполнили на базе Клинической больницы скорой медицинской помощи столицы Кыргызстана, передает BAQ.KZ.
В Бишкек приехали специалисты Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Ж. Батпенова. Работа прошла в рамках Дней казахстанской медицины в Кыргызстане.
Вместе с местными врачами казахстанские специалисты сначала провели четыре операции. Среди них эндопротезирование тазобедренного сустава, транспедикулярная фиксация позвоночника, деротационная остеотомия бедренной кости и хирургическая коррекция воронкообразной деформации грудной клетки.
Позже врачи выполнили еще шесть операций. Они касались переломов и дегенеративных изменений поясничного отдела позвоночника, эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов, операций на коленном и голеностопном суставах.
Помимо операций специалисты совместно обходили отделения и разбирали клинические случаи. Врачи обсуждали диагностику и лечение переломов, заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата.
Отдельное внимание уделили двум гражданам Казахстана из Актау, которые пострадали в ДТП на территории Кыргызстана.
Под руководством Национального центра травматологии и ортопедии достигнута договоренность об их транспортировке санитарной авиацией в Астану.
Всего за время работы казахстанские врачи проконсультировали 50 пациентов.
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