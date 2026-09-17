Улов на 264 кг закончился встречей с полицией в Туркестанской области

На Шардаринском водохранилище двух мужчин застали с внушительным уловом, лодкой и рыболовными сетями. Полицейские и инспекторы изъяли у них 264 кг рыбы разных видов, передает BAQ.KZ.

Мужчин заметили во время совместного рейда сотрудников полиции и рыбной инспекции. По данным правоохранителей, они ловили рыбу с лодки при помощи сетей.

На месте изъяли весь улов, лодку и снасти. Теперь специалисты устанавливают, какой ущерб мог быть нанесен рыбным ресурсам и при каких обстоятельствах велся промысел.

Шардаринское водохранилище входит в число крупных рыбохозяйственных водоемов страны. Здесь действуют отдельные требования к промысловым размерам рыбы. Для сазана минимальный размер составляет 35 см, для судака 38 см, для белого амура и толстолобика 45 см, для сома 65 см.

Подобные случаи на водохранилище уже фиксировались. В феврале 2025 года во время совместного рейда инспекторы выявили незаконный вылов примерно 180-200 кг рыбы с моторной лодки. Тогда было начато досудебное расследование.

По нынешнему факту полиция продолжает проверку. Окончательное процессуальное решение примут после установления всех обстоятельств.

В итоге рыбалка с уловом в четверть тонны закончилась не возвращением на берег с добычей, а встречей с полицией и изъятием лодки вместе со снастями.