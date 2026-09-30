10 проектов в сфере литературы и LitTech получат по 5 млн тенге
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В Казахстане завершился прием заявок на грантовый конкурс для авторов, стартапов и проектов в сфере литературы, книгоиздания и цифровых технологий чтения. Всего организаторы получили 172 заявки.
По итогам отбора определят 10 победителей. Каждый из них получит грант в размере 5 млн тенге. Общий фонд конкурса составляет 50 млн тенге.
От комиксов до цифровых сервисов
На конкурс принимали проекты в сфере комиксов, детской и художественной литературы, других литературных жанров, а также решения в направлении LitTech.
Речь идет о проектах, связанных с созданием литературного контента, книгоизданием и цифровыми форматами чтения.
Результаты отбора опубликуют на цифровой платформе QazaqCreative.
Конкурс проводит Фонд развития креативных индустрий при поддержке Министерства культуры и информации.
Организаторы рассчитывают поддержать отечественных авторов и предпринимателей, которые работают над новыми продуктами в литературе, издательском деле и цифровых технологиях чтения.
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