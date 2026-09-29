«Погибшая неоднократно обращалась в полицию»: четверо полицейских взяты под стражу

Четыре бывших сотрудника полиции задержаны в рамках уголовного дела о ненадлежащем исполнении обязанностей после гибели 30-летней женщины в Астане. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.

Что произошло

Напомним, ранее во дворе жилого дома в Астане на парковке женщина получила смертельное ножевое ранение. По подозрению в совершении преступления был задержан ее бывший муж. Его водворили в изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела по факту гибели женщины продолжается.

Что установила служебная проверка

После происшествия Департамент собственной безопасности МВД провел служебную проверку действий сотрудников, которые ранее рассматривали обращения погибшей женщины.

По результатам проверки четыре сотрудника полиции были уволены по отрицательным мотивам.

Среди них – следователь и участковый инспектор управления полиции района Сарыарка, а также два участковых инспектора управления полиции района Нура.

Кроме того, от должностей освобождены начальники двух районных управлений полиции и их заместители, а также один из заместителей начальника Департамента полиции Астаны.

Начальнику Департамента полиции столицы и еще одному его заместителю назначены строгие дисциплинарные взыскания.

Почему задержали бывших полицейских

Наряду со служебной проверкой возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками полиции своих обязанностей.

В рамках этого дела четверо бывших полицейских задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Им вменяется часть 2 статьи 371 Уголовного кодекса РК – халатность.

Обращалась ли женщина в полицию

По данным МВД, погибшая ранее неоднократно обращалась в полицию.

Она сообщала о побоях, угрозах и изнасиловании со стороны бывшего мужа. Примерно за две недели до трагедии женщина также подала заявление, в котором сообщила об угрозах с применением ножа.

Что выясняет следствие

В ходе расследования предстоит установить, насколько своевременно и полно сотрудники полиции реагировали на обращения женщины, а также могли ли их действия или бездействие предотвратить трагедию.

Следственные действия продолжаются. Ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел.

При этом в ведомстве подчеркнули, что вина подозреваемых может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.