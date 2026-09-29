В Алматы готовят программу выкупа старых автомобилей. Предполагается, что владельцы смогут сдать старую машину и получить скидочный сертификат на покупку другой. Однако условия участия, размер сертификата и критерии отбора автомобилей пока разрабатываются. BAQ.KZ выяснил, какие машины могут попасть под программу, сколько за них могут предложить и повлияет ли инициатива на цены на авторынке.

Когда заработает программа

Как сообщили BAQ.KZ в АО «Социально-предпринимательская корпорация „Алматы“», сейчас проект находится на стадии подготовки.

«Разрабатывается механизм ее реализации, в рамках которого будут определены основные условия участия, порядок передачи и оценки автомобилей, размер скидочных сертификатов, объемы финансирования и другие параметры. Дальнейшая реализация проекта будет осуществляться после утверждения соответствующего механизма и принятия решения Маслихатом города Алматы», – рассказали в СПК.

Сроки запуска пока неизвестны. В СПК подчеркнули, что сейчас программа еще не действует: автомобили у населения не выкупают и не утилизируют.

Откуда возьмут деньги

Прямого выделения бюджетных средств на выкуп автомобилей у населения проект не предусматривает.

«Объем финансирования и его источники будут определены после разработки и утверждения механизма реализации программы и принятия соответствующих решений», – отметили в СПК.

Основной эффект от программы в корпорации связывают прежде всего с экологией. Ожидается, что она поможет обновить автопарк Алматы и сократить количество автомобилей с низким экологическим классом.

«Реализация этих мер позволит снизить объем вредных выбросов в атмосферу и, как следствие, улучшить качество воздуха в городе», – добавили в СПК.

Какие автомобили могут признать старыми

Один из главных вопросов – какие именно машины смогут попасть под программу. Официальные критерии пока не определены.

Генеральный директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян считает, что в первую очередь речь может идти об автомобилях старше 20 лет.

«В основном – 20+ лет. Ну и любые другие, например аварийные», – отметил эксперт.

По его словам, цель подобных программ – прежде всего вывести из эксплуатации автомобили, которые находятся на грани завершения жизненного цикла либо уже не используются, но из-за своей неликвидности остаются у владельцев.

«То есть говорить о влиянии такой программы на состояние рынка было бы неоправданно, в силу того что программа нацелена на то, чтобы высвободить страновой автопарк от автомобилей, которые уже фактически находятся вне рынка», – говорит он.

Подорожают ли подержанные машины

Один из вопросов, который может возникнуть у автомобилистов: не сократит ли выкуп старых машин предложение недорогих авто и не приведет ли это к росту цен в нижнем сегменте вторичного рынка?

Артур Мискарян считает такой сценарий маловероятным.

«Рынок подержанных автомобилей – это примерно 1-1,2 млн сделок ежегодно. При этом большая часть сделок сосредоточена на сегменте автомобилей ценой 5-12 млн тенге. Очевидно, что такие автомобили – за пределами фокуса обсуждаемой программы», – сказал эксперт.

Сколько должны дать за старую машину

Для автовладельцев одним из ключевых условий станет размер скидочного сертификата. В СПК его номинал пока не называют – сумму определят при разработке механизма программы.

По словам Мискаряна, размер сертификата действительно может стать определяющим фактором при принятии решения.

«Однако её величина напрямую зависит от объёмов и графика фондирования программы. Но в любом случае владелец техники самостоятельно принимает решение о том, сдавать ли автомобиль на предлагаемых условиях, либо предпринимать попытки по его продаже. Объективно, учитывая реалии рынка и вероятное состояние техники, предлагаемой к сдаче, самостоятельная продажа может затянуться на долгие годы», – сказал он.

Поможет ли сертификат пересесть на новую машину

Еще один вопрос – насколько реально владельцу старого автомобиля с помощью сертификата приобрести новую машину, стоимость которой значительно выше.

Артур Мискарян отмечает, что смена автомобиля является обычным процессом на рынке.

«Как правило, спустя 3-5 лет пользования автомобиль меняется на более новый и дорогой. Однако это происходит безотносительно действия той или иной программы. Возможность получения сертификата может быть подспорьем для тех, кто имеет, например, старый неликвидный автомобиль в гараже или на даче у родственников и планирует покупку нового авто начального ценового сегмента», – отметил Мискарян.

Вырастут ли цены на новые автомобили

Заметного влияния программы на рынок новых автомобилей эксперт также не ожидает.

«Рынок новых автомобилей в Казахстане сегодня – это примерно 18 тыс. автомобилей в месяц. При таких масштабах рынка чисто технически вероятность заметного воздействия программы на состояние рынка – околонулевая. Но важно учитывать, что цели каким-то образом повлиять на рынок у подобной программы и нет. Это, по сути, экологический и социальный проект», – пояснил эксперт.

Может ли программа выйти за пределы Алматы

Пока проект разрабатывается исключительно для Алматы. О распространении программы на другие регионы официально не сообщалось.

По мнению эксперта, если подобный механизм в будущем появится и в других городах, его влияние на возраст казахстанского автопарка будет зависеть прежде всего от объемов и регулярности финансирования программы.