10 случаев туберкулеза выявлены в университете Караганды: что ответили санврачи

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы массовом заражении туберкулезом среди студентов Карагандинского национального исследовательского университета имени академика Е.А. Букетова. В публикациях утверждалось, что заболевание выявили уже у десяти человек, а в вузе необходимо вводить карантин. Корреспондент BAQ.KZ обратился за комментарием в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.

В ведомстве заявили, что распространяемые сведения о количестве заболевших не соответствуют официальным данным. Как уточнили санитарные врачи, в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование по зарегистрированному случаю туберкулеза.

В очаге инфекции организован комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и противоэпидемических мероприятий. Они направлены на локализацию очага и предотвращение дальнейшего распространения инфекции.

При этом информация о десяти заболевших официально не подтверждена.

«Распространяемые в социальных сетях сведения о количестве заболевших не подтверждены официальными данными. Актуальная информация о результатах эпидемиологического расследования будет предоставлена по мере его завершения и получения подтвержденных данных», – отметили в ДСЭК.

Также в ведомстве прокомментировали вопрос о возможном введении карантина. Постановление о его введении Управлением санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би не выносилось.

В департаменте призвали граждан не распространять непроверенные сведения и ориентироваться на официальную информацию государственных органов.

Окончательные данные по ситуации планируют опубликовать на официальном интернет-ресурсе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области после завершения эпидемиологического расследования.