В Шымкенте 24 сентября временно отключат газ: список районов

В Шымкенте 24 сентября временно приостановят газоснабжение в нескольких микрорайонах города. Ограничение связано с работами по расширению автомобильной дороги и строительством транспортной развязки на пересечении улиц Байдибек би и Төлеметова в районе зоопарка. Газ отключат с 06:00 до 23:00.

В зону отключения попадут микрорайоны Тараз, Северо-Запад, Шапағат-2, БАМ, Туркестан, Тұран и Наурыз, а также ряд улиц в этих районах. Без газа временно останутся 179 крупнопанельных домов — более 10,6 тыс. квартир, около 12,8 тыс. частных жилых домов, 600 коммунально-бытовых и 34 промышленных предприятия.

Также отключение затронет жилые комплексы Smart, Prime Park, High Park, «Атамұра», «Тұмар», Grand Park, Prank Aura, «Байдибек», «Саялы», «Биік», «Изумруд», «Наурыз парк» и «Жас-отау». Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить специалистам Шымкентского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» свободный доступ для проведения работ и последующего восстановления газоснабжения. При появлении запаха газа необходимо немедленно звонить по номеру 104.