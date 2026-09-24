В Шымкенте 24 сентября временно отключат газ: список районов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шымкенте 24 сентября временно приостановят газоснабжение в нескольких микрорайонах города. Ограничение связано с работами по расширению автомобильной дороги и строительством транспортной развязки на пересечении улиц Байдибек би и Төлеметова в районе зоопарка. Газ отключат с 06:00 до 23:00.
В зону отключения попадут микрорайоны Тараз, Северо-Запад, Шапағат-2, БАМ, Туркестан, Тұран и Наурыз, а также ряд улиц в этих районах. Без газа временно останутся 179 крупнопанельных домов — более 10,6 тыс. квартир, около 12,8 тыс. частных жилых домов, 600 коммунально-бытовых и 34 промышленных предприятия.
Также отключение затронет жилые комплексы Smart, Prime Park, High Park, «Атамұра», «Тұмар», Grand Park, Prank Aura, «Байдибек», «Саялы», «Биік», «Изумруд», «Наурыз парк» и «Жас-отау». Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить специалистам Шымкентского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» свободный доступ для проведения работ и последующего восстановления газоснабжения. При появлении запаха газа необходимо немедленно звонить по номеру 104.
Самое читаемое
- В Семее убили 19-летнюю студентку: подозреваемый задержан
- Дожди, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
- Почти 6 млн тенге спрятали в крупе: таксист сорвал схему мошенников
- Четверо подростков попали в ДТП в Жезказгане: есть погибший
- Медсестра получила 5 млн тенге по программе «С дипломом - в село» и уехала раньше срока