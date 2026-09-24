До 20 м/с, грозы и туман: какой будет погода в Казахстане 25 сентября

На 25 сентября в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, усиление ветра, туман и пыльные бури. В нескольких областях сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горных районах ожидаются дождь и гроза. На севере прогнозируется пыльная буря. Северо-восточный ветер на западе, севере и в горных районах усилится до 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере, востоке и в центре ожидается пыльная буря. Северо-восточный ветер 25–26 сентября на севере, востоке и в центре области может достигать 15–20 м/с. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области на юге и в горных районах временами прогнозируются дождь и гроза. На юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, местами – чрезвычайная.

В области Жетысу с 25 по 27 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области 25 сентября в горных районах ожидаются дождь и гроза. Северо-восточный ветер на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усилится до 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Туман и сильный ветер

В Акмолинской области ночью и утром на западе и севере прогнозируется туман. Северо-восточный ветер ночью местами усилится до 15–20 м/с, днем – до 15–20 м/с. На западе, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге – чрезвычайная.

В Карагандинской области днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке возможен туман. Северо-восточный ветер на севере, востоке и юге усилится до 15–20 м/с. В ряде районов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Какая погода ожидается в других регионах

В области Улытау на севере ожидаются небольшой дождь и гроза. В Костанайской области прогнозируются дождь, гроза, ночью небольшой туман, а на севере области ночью возможны заморозки до 1 градуса.

Туман ночью и утром также ожидается в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях.

В Западно-Казахстанской и Атырауской областях местами прогнозируются дождь и гроза. В Актюбинской области на западе ожидаются небольшой дождь и гроза, а в Мангистауской области – небольшой дождь и гроза на северо-западе.

Кроме того, во многих регионах страны сохраняется пожарная опасность различной степени.