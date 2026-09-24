Смертельное нападение на женщину произошло в Астане: что известно
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В Астане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины.
По данным Департамента полиции столицы, инцидент произошел 23 сентября около 20:00.
В полицию поступило сообщение о нападении на женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.
Установлено, что ножевые ранения женщине нанес бывший муж. От полученных травм она скончалась на месте.
Что известно о подозреваемом
Подозреваемый был оперативно задержан и водворен в изолятор временного содержания.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В ведомстве также опровергли распространяющуюся информацию о том, что задержанный является сотрудником полиции.
Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции. Виновное лицо будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством.
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