Смертельное нападение на женщину произошло в Астане: что известно

В Астане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины.

По данным Департамента полиции столицы, инцидент произошел 23 сентября около 20:00.

В полицию поступило сообщение о нападении на женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Установлено, что ножевые ранения женщине нанес бывший муж. От полученных травм она скончалась на месте.

Что известно о подозреваемом

Подозреваемый был оперативно задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве также опровергли распространяющуюся информацию о том, что задержанный является сотрудником полиции.

Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции. Виновное лицо будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством.