Пенсии и пособия казахстанцев на полном гособеспечении хотят выплачивать по-новому

В Казахстане предлагают изменить порядок использования пенсий и социальных пособий граждан, которые находятся на полном государственном обеспечении. Изменения коснутся части выплат, которая сейчас перечисляется учреждениям на содержание таких людей.

Речь идет о гражданах, проживающих в государственных стационарных центрах оказания специальных социальных услуг, а также находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Как выплаты распределяются сейчас

Сейчас человек, находящийся на полном государственном обеспечении, получает 30% своей пенсии или государственного социального пособия. Эти деньги остаются в его распоряжении и могут использоваться на личные нужды.

Оставшиеся 70% перечисляются на специальный счет учреждения. Средства направляются, в частности, на дополнительное питание, одежду и другие предусмотренные расходы.

При этом основные расходы на содержание таких граждан уже оплачивает государство. За счет бюджета обеспечиваются проживание, питание, медицинская помощь, уход и социальные услуги.

Что предлагают изменить

Новый подход предполагает пересмотреть порядок использования оставшихся 70% пенсии или пособия. Причина – необходимость исключить ситуации, когда одни и те же расходы фактически оплачиваются дважды.

При этом доля, которую получает непосредственно сам гражданин, не изменится – она по-прежнему составит 30% выплаты.

Также не планируется сокращать объем услуг, предоставляемых за счет государства. Проживание, питание, уход, медицинская помощь и другие положенные социальные услуги должны сохраниться в полном объеме.

Когда вернут 100% пенсии или пособия

Новый порядок предлагается применять только на тот период, когда человек находится на полном государственном обеспечении.

После того как гражданин покинет центр оказания специальных социальных услуг или освободится из учреждения уголовно-исполнительной системы, пенсия по возрасту, пенсия за выслугу лет или государственное социальное пособие снова будут выплачиваться ему в полном объеме – 100%.

При этом в представленном разъяснении не уточняется, что именно будет происходить с оставшимися 70% после изменения порядка – перестанут ли эти средства начисляться, будут направляться в бюджет или изменится только механизм их использования. Этот момент требует дополнительного разъяснения.

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