Корабли вышли в море, над акваторией работал беспилотник, вооруженные военнослужащие заходили в воду, а внутри одного из судов экипаж тушил условный пожар. Минобороны показало кадры учений «Хазар Қорғаны - 2026» в казахстанском секторе Каспийского моря, передает BAQ.KZ.

В маневрах участвовали корабли и катера Военно-морских сил, гидрографические суда, корабли Департамента пограничной службы КНБ по Мангистауской области и авиация Сил воздушной обороны.

Военные отрабатывали совместное маневрирование, поисково-спасательное обеспечение и действия при асимметричных угрозах. Сценарии проходили как в пункте базирования, так и на незащищенном рейде.

Экипажи ведут наблюдение за морем с палубы и работают внутри кораблей. Военнослужащие следят за обстановкой, работают с картами, оптикой и бортовым оборудованием.

В море работает ракетно-артиллерийский корабль «Орал» с бортовым номером 251. Он относится к проекту «Барс-МО», построен на заводе «Зенит» в Уральске и вошел в состав ВМС Казахстана в 2013 году.

«Орал» идет по Каспию вместе с другими кораблями. Моряки контролируют акваторию с палубы и внутренних постов, координируя действия корабельной группы.

Отдельный эпизод развернулся прямо в воде. Вооруженные военнослужащие в водолазном снаряжении заходят в Каспий и группой выходят к берегу.

Так моряки отрабатывали противоподводно-диверсионную оборону. В задачу входила защита кораблей от угроз, которые могут возникнуть из-под воды.

Еще одно направление связано с беспилотниками. Военные тренировались применять БПЛА и одновременно противодействовать им.

Параллельно экипажи отрабатывали обнаружение средств воздушного нападения и организацию противовоздушной обороны.

На берегу военные отработали эпизод со взрывом. После подрыва над побережьем поднимается плотный столб дыма, а подразделения продолжают действовать по сценарию учений.

Еще один сценарий развернулся внутри корабля. Моряк в защитном костюме, каске и дыхательном аппарате тушит условный пожар в полностью задымленном помещении.

Это отработка действий экипажа при нештатной ситуации на борту, когда корабль должен сохранять управляемость и продолжать выполнение задачи.

Главнокомандующий Военно-морскими силами капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков рассказал, чему уделяли внимание во время маневров.

«Это учение - важная составляющая поддержания высокой боевой готовности Военно-морских сил. Оно направлено на повышение практической подготовки командиров и морской выучки личного состава, а также совершенствование слаженности органов управления в организации боевых действий. В различных условиях военные моряки отработали взаимодействие экипажей и применение современных средств обнаружения и поражения целей», - прокомментировал Канат Ниязбеков.

«Хазар Қорғаны - 2026» объединил действия кораблей, катеров, гидрографических судов, пограничников и авиации. Военные одновременно отрабатывали маневрирование, поиск и спасение, защиту от беспилотников, воздушных атак и подводных диверсионных угроз.

В Минобороны отметили, что учения стали очередным этапом подготовки ВМС и проверки готовности личного состава к защите морских рубежей страны.