10 спортивных комплексов открыли в Атырау в 2025 году
Уровень обеспеченности жителей региона спортивной инфраструктурой увеличится с 62 до 71 процента.
В рамках развития спортивной инфраструктуры в Атырауской области за счёт местного бюджета начато строительство 29 спортивных комплексов. Из них 10 уже введены в эксплуатацию, а строительство остальных планируется завершить в 2026 году, передаёт BAQ.KZ.
В регионе также реализуются проекты по строительству крупных спортивных объектов, которые позволят проводить соревнования международного и республиканского уровня. В частности, разработаны проекты стадиона категории ЕВРО-IV на 12 тысяч мест и национального спортивного комплекса, которые проходят государственную экспертизу.
Кроме того, в областном центре выделен земельный участок под строительство многофункционального спортивного комплекса "Атырау-Арена", начаты подготовительные работы. В рамках социальной ответственности бизнеса компания "Тексол" приступила к строительству спортивно-оздоровительного комплекса.
Помимо этого, ведётся капитальный ремонт базы гребли "Элинг" и спортивного комплекса клуба для людей с ограниченными возможностями.
В результате проведённых работ уровень обеспеченности жителей региона спортивной инфраструктурой увеличится с 62 до 71 процента.
