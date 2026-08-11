15 и 16 августа в селе Тениз Курмангазинского района пройдет фестиваль «LOTUSFEST-2026». В этом году организаторы ожидают около 10 тысяч гостей.

Сколько гостей ожидают

Впервые фестиваль провели в прошлом году. Тогда его посетили около 5 тысяч туристов.

В этом году ожидается почти вдвое больше гостей – около 10 тысяч человек.

Фестиваль рассчитан на два дня. В программе запланированы концерты, спортивные соревнования и различные развлекательные мероприятия.

Что пройдет 15 августа

В первый день состоится областное туристическое соревнование. Его участники проведут ночь на территории фестиваля и продолжат программу на следующий день.

Также 15 августа пройдут парад лодок «LOTUS FLOTILLA» и марафон «LotusRUN». Участники марафона стартуют в селе Жамбыл и финишируют на территории фестиваля.

После этого состоится официальное открытие мероприятия.

Гостей ждут театрализованная композиция, выступления этнофольклорных и хореографических коллективов, а также концерт казахстанского певца Куандыка Рахима.

Кто выступит на гала-концерте

Вечером состоится гала-концерт. На сцену выйдут группы MELOMEN, BYTANAT, АЛХАМ и TURAR, а также артисты областной филармонии имени Н. Жантурина.

Во второй день фестиваля выступят Еркебулан Кумар, Гадильбек Жанай, НУРЛАН, МУРАТ и группа «Заман».

Что ждет гостей

На территории фестиваля будут работать фотозоны, детская площадка, ярмарка мастеров прикладного искусства, торговые павильоны и фуд-корт.

Гости также смогут покататься на лодках и провести время на природе.

Ожидается, что «LOTUSFEST-2026» станет одним из крупных туристических мероприятий региона и привлечет в Курмангазинский район около 10 тысяч посетителей.