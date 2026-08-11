10 тысяч гостей ожидают на фестивале лотосов в Атырауской области
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15 и 16 августа в селе Тениз Курмангазинского района пройдет фестиваль «LOTUSFEST-2026». В этом году организаторы ожидают около 10 тысяч гостей.
Сколько гостей ожидают
Впервые фестиваль провели в прошлом году. Тогда его посетили около 5 тысяч туристов.
В этом году ожидается почти вдвое больше гостей – около 10 тысяч человек.
Фестиваль рассчитан на два дня. В программе запланированы концерты, спортивные соревнования и различные развлекательные мероприятия.
Что пройдет 15 августа
В первый день состоится областное туристическое соревнование. Его участники проведут ночь на территории фестиваля и продолжат программу на следующий день.
Также 15 августа пройдут парад лодок «LOTUS FLOTILLA» и марафон «LotusRUN». Участники марафона стартуют в селе Жамбыл и финишируют на территории фестиваля.
После этого состоится официальное открытие мероприятия.
Гостей ждут театрализованная композиция, выступления этнофольклорных и хореографических коллективов, а также концерт казахстанского певца Куандыка Рахима.
Кто выступит на гала-концерте
Вечером состоится гала-концерт. На сцену выйдут группы MELOMEN, BYTANAT, АЛХАМ и TURAR, а также артисты областной филармонии имени Н. Жантурина.
Во второй день фестиваля выступят Еркебулан Кумар, Гадильбек Жанай, НУРЛАН, МУРАТ и группа «Заман».
Что ждет гостей
На территории фестиваля будут работать фотозоны, детская площадка, ярмарка мастеров прикладного искусства, торговые павильоны и фуд-корт.
Гости также смогут покататься на лодках и провести время на природе.
Ожидается, что «LOTUSFEST-2026» станет одним из крупных туристических мероприятий региона и привлечет в Курмангазинский район около 10 тысяч посетителей.
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