Поединок казахстанского полицейского Елдара Отаралы на международном турнире NAIZA Diamond Fight Night в Пекине закончился почти сразу после стартового сигнала. Инспектор СОБР из Атырау отправил китайского соперника в нокаут уже на 13-й секунде первого раунда, передает BAQ.KZ.

Отаралы вышел на бой в весовой категории до 61 килограмма. Его соперником стал представитель Китая.

Казахстанец не стал тратить первые минуты на разведку. С началом поединка он сразу пошел вперед, забрал инициативу и навязал сопернику высокий темп.

На 13-й секунде первого раунда Отаралы нанес удар, после которого китайский спортсмен оказался в нокауте. Бой завершился досрочной победой казахстанца.

Для Отаралы выступления на ринге идут параллельно со службой в полиции. Он работает инспектором специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Атырауской области.

После турнира спортсмен вернулся домой. В аэропорту его встретили коллеги во главе с заместителем начальника областного департамента полиции Русланом Ешмановым.

В полиции отметили, что Отаралы продолжает совмещать службу в спецподразделении с профессиональным спортом.

Победа в Пекине заняла всего 13 секунд и стала для атырауского бойца очередным выступлением на международной площадке.