Женщину с множественными ножевыми ранениями нашли в Атбасаре
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В городе Атбасар Акмолинской области 58-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями обнаружили истекающей кровью в собственном доме.
Что известно о происшествии
По предварительным данным, инцидент произошёл в одном из домов Атбасара. Полиции пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть внутрь помещения.
Пострадавшую 58-летнюю женщину обнаружили без сознания. По информации, опубликованной в социальных сетях, она получила множественные ножевые ранения в области живота.
Предварительно сообщается, что к произошедшему может быть причастна соседка потерпевшей. После инцидента она, предположительно, закрыла дверь снаружи и ушла с места происшествия.
Подозреваемую задержали
Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
«Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания», – сообщили в ведомстве.
Полиция устанавливает обстоятельства
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению обстоятельств инцидента», – добавили в полиции.
Другие подробности дела пока не сообщаются. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по итогам расследования.
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