В городе Атбасар Акмолинской области 58-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями обнаружили истекающей кровью в собственном доме.

Что известно о происшествии

По предварительным данным, инцидент произошёл в одном из домов Атбасара. Полиции пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть внутрь помещения.

Пострадавшую 58-летнюю женщину обнаружили без сознания. По информации, опубликованной в социальных сетях, она получила множественные ножевые ранения в области живота.

Предварительно сообщается, что к произошедшему может быть причастна соседка потерпевшей. После инцидента она, предположительно, закрыла дверь снаружи и ушла с места происшествия.

Подозреваемую задержали

Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания», – сообщили в ведомстве.

Полиция устанавливает обстоятельства

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению обстоятельств инцидента», – добавили в полиции.

Другие подробности дела пока не сообщаются. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по итогам расследования.