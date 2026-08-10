До +44 градусов и сильные дожди: какой будет погода в Казахстане 11-13 августа

При этом на юге страны температура воздуха днем поднимется до +44 градусов. С 11 по 13 августа погоду на большей части Казахстана будут определять атмосферные фронтальные разделы, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В отдельных районах страны прогнозируются дожди с грозами, возможны град и шквалистый ветер.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов в отдельных районах страны пройдут дожди с грозами, возможен град, шквалистый ветер, 11 августа на севере, в горных районах юго-востока прогнозируются сильные дожди", - сообщили в Казгидромете.

При этом в центре и на юге Казахстана сохранится преимущественно сухая погода.

На северо-западе, севере и востоке республики в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Несмотря на осадки в отдельных регионах, жара в стране сохранится. На западе и в центре Казахстана днем ожидается от +27 до +39 градусов.

На северо-западе и севере воздух прогреется до +25…+35 градусов. На востоке и юго-востоке температура составит +30…+42 градуса.

Самая жаркая погода прогнозируется на юге страны — днем столбики термометров поднимутся до +37…+44 градусов.