Никакой модернизации: Жителям аварийного дома в Астане отказали в ремонте
В чем причина и что теперь делать людям?
10 Августа 2026, 12:28
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10 Августа 2026, 12:2810 Августа 2026, 12:28
687Фото: BAQ.kz
Историческая часть правого берега Астаны претерпевает серьезные изменения. Недавно там построили новое здание Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. А еще через несколько лет под снос пойдут двухэтажные аварийные дома по проспекту Женис. Без них сегодня нельзя представить контуры города. Как воспринимают скорый переезд жители зданий? И действительно ли с обретением нового статуса квадратные метры стали непригодны для жизни?