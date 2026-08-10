Никакой модернизации: Жителям аварийного дома в Астане отказали в ремонте

Историческая часть правого берега Астаны претерпевает серьезные изменения. Недавно там построили новое здание Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. А еще через несколько лет под снос пойдут двухэтажные аварийные дома по проспекту Женис. Без них сегодня нельзя представить контуры города. Как воспринимают скорый переезд жители зданий? И действительно ли с обретением нового статуса квадратные метры стали непригодны для жизни?