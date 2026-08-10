Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг назвал выдающимися строителями разработчиков Казахстана и Армении, передает BAQ.KZ. Об этом он заявил в видеообращении к участникам мероприятия Firebird в Армении.

Новые вычислительные мощности, по его словам, позволят им создавать искусственный интеллект следующего поколения и свяжут регион с глобальной AI-экономикой.

Хуанг назвал большой честью то, что Казахстан и Армения выбрали NVIDIA вместе с Firebird для строительства национальной AI-инфраструктуры. Выступление он начал с приветствия обеим странам и обратился к Премьер-министру Армении Николу Пашиняну и заместителю Премьер-министра, министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву.

Глава NVIDIA напомнил, что за последние 15 лет прогресс в вычислениях превратил искусственный интеллект из научного любопытства в технологию, которая распространяется быстрее всего в истории.

Врачи с его помощью читают медицинские снимки и подбирают персональное лечение, банки в реальном времени выявляют мошенничество, производства находят брак до того, как продукция покидает завод, учёные открывают новые лекарства и материалы. Компании строят агентов, которые рассуждают, пишут код и действуют от их имени.

Хуанг считает, что это только начало. Искусственный интеллект скоро станет повсеместным и встроится в каждое приложение, каждое устройство и каждый рабочий процесс, а спрос на него означает спрос на вычисления. Каждый запрос и каждый шаг рассуждения порождает токены, а каждый токен требует мощностей.

Вслед за электричеством и интернетом искусственный интеллект превращается в новый вид инфраструктуры, которая производит интеллект для каждого приложения, каждой компании и каждого гражданина.

Дальше Хуанг построил выступление на противопоставлении. В мире есть сильные облачные AI-сервисы вроде OpenAI и Anthropic, доступные откуда угодно, но полагаться только на них нельзя.

Интеллект, как и энергию, нельзя просто импортировать. Каждая компания и каждая страна должны создавать свой искусственный интеллект. Ни одно государство не может отдать весь свой интеллект на аутсорсинг, - заявил он.

Казахстан и Армения, по его словам, сегодня строят инфраструктуру, чтобы производить интеллект у себя дома. Она будет работать на исследователей, стартапы, индустрии и правительства.

В ближайшие 12 месяцев Firebird планирует развернуть в Армении и Казахстане 250 МВт инфраструктуры NVIDIA. Хуанг назвал её магнитом, который привлечёт мировые компании строить и запускать здесь свои модели, и катализатором для нового поколения стартапов.

Фабрики искусственного интеллекта превращают энергию в интеллект. Это инфраструктура эры искусственного интеллекта, - сказал он.

Завершая обращение, Хуанг поздравил Firebird, Армению и Казахстан и заявил, что NVIDIA гордится тем, что стоит рядом с ними.

Напомним, в июне 2026 года Казахстан подписал с Firebird и NVIDIA соглашения на 10 млрд долларов. Тогда заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что инвестиции позволят создать вычислительный кластер на базе 100 тысяч новейших GPU-чипов, включая NVIDIA GB300 и Vera Rubin. Одним из ключевых проектов станет «Долина ЦОДов» в Экибастузе.

Ранее BAQ.KZ писал, что проект может стать поворотным моментом для экономики страны. Генеральный директор Института умных систем и искусственного интеллекта «ISSAI» Хусейн Атакан Варол назвал такие вложения международным признанием технологических амбиций Казахстана, но подчеркнул, что сами по себе дата-центры не гарантируют появление успешной экосистемы искусственного интеллекта. Настоящий успех, по его словам, будет измеряться тем, смогут ли казахстанские университеты, исследователи и компании создавать на этой инфраструктуре конкурентоспособные продукты мирового уровня.