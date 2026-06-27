10 железнодорожных вокзалов модернизируют в Кызылординской области
В области открыли два объекта.
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На станциях Жанакорган и Шиели Кызылординской области состоялось торжественное открытие железнодорожных вокзалов после завершения работ по модернизации. В мероприятиях приняли участие аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев и вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов.
Выступая на церемонии открытия, Жанибек Тайжанов отметил: «Обновление вокзалов на этой ключевой магистральной линии даст импульс экономическому и туристическому развитию региона. Это не просто ремонт зданий, а инвестиция в комфорт наших граждан и надежность логистических маршрутов, связывающих юг и запад Казахстана с международными транспортными коридорами».
Модернизация объектов позволит повысить качество обслуживания пассажиров, укрепить транспортную связанность регионов и повысить транзитный потенциал страны.
В ходе модернизации выполнен комплекс строительно-монтажных работ, обновлены фасады и внутренние помещения зданий, инженерные сети, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Созданы современные зоны ожидания, улучшена навигация, обеспечены условия для маломобильных граждан.
Строительно-монтажные работы на обоих вокзалах выполнило ТОО «СК Данекер».
Всего в Кызылординской области в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов реализуются проекты на 10 объектах.
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