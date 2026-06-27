10 железнодорожных вокзалов модернизируют в Кызылординской области

На станциях Жанакорган и Шиели Кызылординской области состоялось торжественное открытие железнодорожных вокзалов после завершения работ по модернизации. В мероприятиях приняли участие аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев и вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов.

Выступая на церемонии открытия, Жанибек Тайжанов отметил: «Обновление вокзалов на этой ключевой магистральной линии даст импульс экономическому и туристическому развитию региона. Это не просто ремонт зданий, а инвестиция в комфорт наших граждан и надежность логистических маршрутов, связывающих юг и запад Казахстана с международными транспортными коридорами».

Модернизация объектов позволит повысить качество обслуживания пассажиров, укрепить транспортную связанность регионов и повысить транзитный потенциал страны.

В ходе модернизации выполнен комплекс строительно-монтажных работ, обновлены фасады и внутренние помещения зданий, инженерные сети, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Созданы современные зоны ожидания, улучшена навигация, обеспечены условия для маломобильных граждан.

Строительно-монтажные работы на обоих вокзалах выполнило ТОО «СК Данекер».

Всего в Кызылординской области в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов реализуются проекты на 10 объектах.