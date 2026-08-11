В Мангистау уволили директора детской больницы после смерти 13-летнего пациента

Директора Мангистауской областной многопрофильной детской больницы освободили от должности после смерти 13-летнего пациента. Внеплановая проверка выявила грубые нарушения в организации и оказании медицинской помощи. Проверку провели специалисты Комитета медицинского и фармацевтического контроля совместно с комиссией местных исполнительных органов. Она затронула областную детскую больницу и Актаускую городскую поликлинику №2.

По результатам внеплановой проверки были выявлены грубые нарушения в организации и оказании медицинской помощи. По итогам проверки директор областной детской больницы освобождена от занимаемой должности, — сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По ее словам, дело находилось на ее личном контроле. Тем временем прокуратура расследовала дело по факту оказания медицинской помощи. Досудебное расследование уже завершено, материалы переданы в суд. Теперь действия ответственных лиц получат правовую оценку в рамках судебного разбирательства.

Кадровое решение стало известно на фоне обращения матери погибшего подростка Жулдыз Азановой. Женщина специально приехала в Астану и требовала личной встречи с министром здравоохранения, заявляя, что хочет получить ответы по делу сына. Ранее она отказалась от встречи с вице-министром и настояла на разговоре с Акмарал Альназаровой. Министр сообщила, что проведет личный прием матери погибшего подростка в Астане.