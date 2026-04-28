100 казахстанцев могут попасть в число специалистов по кибербезопасности

В стране стартовал набор в Cyber Academy «Red Team & Blue Team» — бесплатную 6-месячную онлайн-программу по кибербезопасности, передает BAQ.kz.

Проект запускают Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Astana Hub и ГосТехслужбой. Всего доступно 100 мест.

Участвовать могут казахстанцы 18–45 лет с базовыми IT-навыками (Windows/Linux, сети, командная строка).

Отбор будет строгим: участников ждёт CTF-турнир по поиску уязвимостей и собеседование. Преимуществом станут опыт в Bug Bounty и международные сертификаты (CompTIA, CEH, OSCP).

Обучение разделено на два направления:

  • Red Team — тестирование систем на уязвимости
  • Blue Team — защита и мониторинг киберугроз

Заявки принимаются до 18 мая 2026 года.

