100 казахстанцев могут попасть в число специалистов по кибербезопасности
Вчера 2026, 23:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
156Фото: BAQ.kz
В стране стартовал набор в Cyber Academy «Red Team & Blue Team» — бесплатную 6-месячную онлайн-программу по кибербезопасности, передает BAQ.kz.
Проект запускают Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Astana Hub и ГосТехслужбой. Всего доступно 100 мест.
Участвовать могут казахстанцы 18–45 лет с базовыми IT-навыками (Windows/Linux, сети, командная строка).
Отбор будет строгим: участников ждёт CTF-турнир по поиску уязвимостей и собеседование. Преимуществом станут опыт в Bug Bounty и международные сертификаты (CompTIA, CEH, OSCP).
Обучение разделено на два направления:
- Red Team — тестирование систем на уязвимости
- Blue Team — защита и мониторинг киберугроз
Заявки принимаются до 18 мая 2026 года.
