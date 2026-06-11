В Казахстане предложили создать риск-рейтинг водителей такси

Вместо того чтобы наказывать водителей уже после аварий, технологии могут помочь предотвращать опасные ситуации еще до того, как они произойдут. Такой подход предложили обсудить на II ежегодном форуме "Развитие городской мобильности в Казахстане", который прошел в Астане с участием депутатов, представителей госорганов и транспортной отрасли, передает BAQ.kz.

По мнению участников дискуссии, современные технологии могут помочь не только фиксировать нарушения правил дорожного движения, но и предупреждать потенциально опасные ситуации еще до того, как они приведут к ДТП.

Как будет работать система

С инициативой выступил генеральный директор Sergek Group Евгений Ким. Он отметил, что сегодня большинство инструментов контроля начинают работать уже после нарушения или аварии.

"Сегодня большинство мер безопасности срабатывает уже после нарушения или ДТП. Искусственный интеллект позволяет вмешаться раньше – спрогнозировать риск и помочь его снизить до того, как произойдет авария", – заявил он.

Предлагаемая система будет анализировать различные параметры поведения водителя на дороге. В их числе – превышение скорости, резкие ускорения и торможения, опасные маневры, продолжительность смены, работа в ночное время, погодные условия и даже возможные признаки усталости.

На основе этих данных искусственный интеллект сможет формировать риск-профиль водителя и оценивать вероятность возникновения аварийной ситуации.

Что будет учитывать новый рейтинг

Сейчас пассажиры видят рейтинг водителя, который формируется в основном на основе отзывов клиентов. Однако такая оценка не всегда отражает, насколько безопасно человек ведет автомобиль. По словам Евгения Кима, технологии позволяют создавать рейтинг, основанный на объективных показателях.

"Сегодня пассажир практически не знает, насколько безопасно водит автомобиль водитель такси. AI позволяет строить рейтинг не на мнениях, а на фактах", – отметил он.

Предполагается, что при формировании такого рейтинга будут учитываться история нарушений ПДД, частота резких маневров, агрессивный стиль вождения, соблюдение режима труда и отдыха и другие факторы, влияющие на безопасность движения.

Подобный инструмент может быть полезен не только пассажирам, но и агрегаторам такси, таксопаркам, страховым компаниям и государственным органам.

Ожидается, что использование технологий прогнозирования позволит снизить аварийность и сделать пассажирские перевозки безопаснее.

"Раньше технологии фиксировали последствия. Сегодня AI способен прогнозировать риск. А завтра задача умного города будет не находить виновных после ДТП, а не допускать самого ДТП", – подчеркнул Евгений Ким.

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