100 км дорог к объектам туризма отремонтируют в ВКО

В 2025 году в регионе отремонтировали 170 километров автомобильных дорог по туристическим направлениям. Эту работу продолжат, в планах – в этом году начать ремонт трасс по туристическим направлениям, протяженностью более 100 километров, передает BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя Управления туризма ВКО Ирина Смит.

- Продолжится работа по дорогам к ключевым туристским объектам. По направлению к Сибинским озерам продолжается ремонт дорог «Васильевка – Бозанбай» и «Васильевка – Бозанбай – Алгабас – Таргын». На подъезде к муниципальному пляжу озера Шалкар уже уложено 600 метров асфальтобетонного покрытия и обустроена парковка на 100 машин, - рассказала Ирина Смит.

Она также сообщила, что в Катон-Карагайском районе продолжается реконструкция моста через реку Белая Берель. В 2025 году завершена установка трёх опор в водной части, в этом году планируют установить еще две опоры.

Помимо этого, важным направлением является развитие подъездной инфраструктуры к санаторию «Рахмановские ключи», где в прошлом году уже начат средний ремонт дороги республиканского значения от села Берель до санатория, протяженностью 13 километров.

Кроме того, в ближайшие годы в областном центре собираются открыть пятизвездочную гостиницу Hilton.