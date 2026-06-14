Пропавшего месяц назад жителя Рудного нашли мертвым в камышах

В Костанайской области завершились поиски 38-летнего жителя Рудного, который пропал в начале мая. Тело мужчины обнаружили в зарослях камыша недалеко от реки Тобол.

По данным департамента полиции, заявление о его исчезновении поступило 1 мая. С этого момента к поисковой операции были привлечены сотрудники полиции, спасатели, волонтеры и местные жители.

В ходе поисков использовались беспилотники, служебные собаки и специальная техника. Были обследованы лесные массивы, заброшенные здания, прибрежные территории и другие труднодоступные участки в окрестностях Рудного.

Спустя более месяца поисков тело мужчины нашли в камышах в районе реки Тобол.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначены необходимые экспертизы.

В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.