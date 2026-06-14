Бразилия и Германия стартуют на ЧМ-2026: расписание матчей на 14 июня

14 июня на чемпионате мира по футболу 2026 года состоится ряд матчей группового этапа. В этот день свои первые встречи на турнире проведут одни из фаворитов мундиаля — сборные Бразилии и Германии.

Бразильская команда начнет выступление матчем против Марокко. Встреча группы С пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде и начнется в 03:00 по времени Казахстана.

Сборная Германии выйдет на поле вечером. Немцы встретятся с дебютантом мировых первенств — командой Кюрасао. Матч группы Е состоится на стадионе «Эн-Ар-Джи» в Хьюстоне и стартует в 22:00.

Полное расписание матчей 14 июня (время Астаны):

00:00 — Катар — Швейцария (группа В);

03:00 — Бразилия — Марокко (группа С);

06:00 — Гаити — Шотландия (группа С);

09:00 — Австралия — Турция (группа D);

22:00 — Германия — Кюрасао (группа Е).

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля и впервые в истории проводится сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Также это первый мундиаль с участием 48 сборных вместо привычных 32. Всего на турнире будет сыграно 104 матча. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В Казахстане все игры чемпионата мира транслируют телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Напомним, сборная США с крупной победы начала домашний чемпионат мира.