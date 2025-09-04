100-летие академика Шахмардана Есенова предложили включить в перечень памятных дат ЮНЕСКО
Среди инициатив — установка памятника в Актау, издание его трудов и организация международных конференций.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В своём депутатском запросе сенатор Алтынбек Нухулы отметил значимость вклада выдающегося учёного Шахмардана Есенова в развитие науки и экономики Казахстана и предложил ряд инициатив по сохранению его наследия, передаёт BAQ.KZ.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: “Сейчас — время науки и образования. Именно образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана”, — подчеркнув тем самым важность этих двух взаимосвязанных сфер для прогресса страны", — напомнил сенатор.
Алтынбек Нухулы подчеркнул, что под руководством академика были открыты и введены в эксплуатацию крупнейшие нефтегазовые месторождения Жетыбай и Озен, а также стратегические объекты цветной металлургии, что стало основой энергетической и экономической самостоятельности страны. Учёный также сыграл ключевую роль в возвращении имени Аль-Фараби на его историческую родину, оставил более 200 научных трудов, сформировал национальную школу геологии и подготовил несколько поколений учёных и инженеров.
В этой связи сенатор предложил включить 100-летие академика в перечень памятных дат UNESCO, установить памятник перед университетом в Актау, издать многотомное собрание трудов, присвоить его имя улице и новой школе с музеем и научно-просветительским центром, а также организовать международные конференции, посвящённые жизни и наследию Есенова.
Самое читаемое
- Юный теннисист из Казахстана ворвался в четвертьфинал US Open
- Экс-депутата маслихата Шымкента объявили в розыск
- Трагедия в Лиссабоне: фуникулер "Глория" сошел с рельсов, есть погибшие
- Казахстан и Китай построят солнечную электростанцию на 300 МВт в Туркестанской области
- Путин готов встретиться с Зеленским, но только в Москве