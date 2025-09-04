В своём депутатском запросе сенатор Алтынбек Нухулы отметил значимость вклада выдающегося учёного Шахмардана Есенова в развитие науки и экономики Казахстана и предложил ряд инициатив по сохранению его наследия, передаёт BAQ.KZ.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: “Сейчас — время науки и образования. Именно образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана”, — подчеркнув тем самым важность этих двух взаимосвязанных сфер для прогресса страны", — напомнил сенатор.

Алтынбек Нухулы подчеркнул, что под руководством академика были открыты и введены в эксплуатацию крупнейшие нефтегазовые месторождения Жетыбай и Озен, а также стратегические объекты цветной металлургии, что стало основой энергетической и экономической самостоятельности страны. Учёный также сыграл ключевую роль в возвращении имени Аль-Фараби на его историческую родину, оставил более 200 научных трудов, сформировал национальную школу геологии и подготовил несколько поколений учёных и инженеров.

В этой связи сенатор предложил включить 100-летие академика в перечень памятных дат UNESCO, установить памятник перед университетом в Актау, издать многотомное собрание трудов, присвоить его имя улице и новой школе с музеем и научно-просветительским центром, а также организовать международные конференции, посвящённые жизни и наследию Есенова.