100-летие Ермека Серкебаева отметили в штаб-квартире ЮНЕСКО

В Париже состоялась встреча министра культуры и информации Казахстана Армана Кырыкбаева с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани. Переговоры прошли в рамках мероприятий к 100-летию выдающегося оперного певца, народного артиста СССР Ермека Серкебаева.

Юбилей артиста по инициативе Казахстана включен в список памятных дат, отмечаемых при участии ЮНЕСКО в 2026 году. Арман Кырыкбаев поблагодарил организацию за поддержку инициативы и отметил ее вклад в сохранение и продвижение культурного наследия Казахстана.

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе подготовку новых заявок для включения объектов Казахстана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В частности, Казахстан направил в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО запрос на предварительную оценку серийной номинации «Сакральная деревянная архитектура Жетысу: наследие межкультурного диалога и устойчивости». В нее вошли Жаркентская мечеть и Вознесенский кафедральный собор.

«Для нас большая честь отмечать юбилей Ермека Серкебаева в штаб-квартире ЮНЕСКО. Ермек Бекмухамедович выступал почти в 50 странах, в том числе на сценах Франции. Сегодняшний вечер продолжает его творческий диалог с международной публикой», — сказал Арман Кырыкбаев.

Халед аль-Анани отметил возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО. Отдельно стороны обсудили работу Регионального офиса организации в Алматы и его значение для развития взаимодействия в Центральной Азии.

После встречи состоялся гала-концерт «Голос эпохи», посвященный 100-летию Ермека Серкебаева. На сцене выступили солисты, хор и симфонический оркестр Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. В программу вошли произведения казахской и мировой оперной классики, в том числе из репертуара Серкебаева.

Специальным гостем вечера стала племянница певца, известная скрипачка Жамиля Серкебаева.

Юбилейные мероприятия ранее прошли и в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил участникам торжественного вечера поздравление, назвав Ермека Серкебаева уникальным талантом и отметив его вклад в развитие национального искусства.