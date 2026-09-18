Пожизненный запрет на вождение получили 36 водителей в ВКО
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С начала 2026 года в Восточно-Казахстанской области зарегистрировали 56 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения водителями, которые ранее уже были лишены права управления. По 36 уголовным делам суды вынесли обвинительные приговоры.
Что произошло
Лишение права управления транспортными средствами должно предотвращать повторные нарушения. Однако в ВКО за текущий год выявлено 56 случаев, когда ранее лишенные водительских прав граждане вновь сели за руль в состоянии опьянения.
Именно повторное нарушение стало основанием для возбуждения уголовных дел.
Какое наказание назначили
По 36 уголовным делам суды вынесли обвинительные приговоры. Водители привлечены к уголовной ответственности и пожизненно лишены права управления транспортными средствами.
Ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Закон устанавливает наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее лишенным права управления.
Кого касается закон
Требования распространяются не только на водителей автомобилей.
С 5 апреля 2025 года мопеды отнесены к механическим транспортным средствам и подлежат обязательной государственной регистрации. Поэтому на водителей мопедов также распространяется ответственность за управление транспортом в состоянии опьянения.
Повторная поездка в состоянии опьянения после лишения права управления может повлечь уголовную ответственность и пожизненный запрет на управление транспортными средствами.
Правоохранители призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения. Соблюдение этих требований позволяет сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.
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