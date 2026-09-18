Казахстан пробился в четвертьфинал Азиады по волейболу

Женская сборная Казахстана по волейболу вышла в четвертьфинал Азиатских игр-2026 в Японии. В заключительном матче группы казахстанки уступили Китаю, но это уже не влияло на их выход в следующий раунд, передает BAQ.KZ.

Матч 18 сентября завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Китая. Казахстан проиграл партии 18:25, 6:25 и 14:25.

Место в четвертьфинале национальная команда гарантировала себе заранее. В предыдущем матче казахстанки обыграли Филиппины со счетом 3:1.

Филиппинская сборная затем проиграла Китаю и лишилась шансов войти в двойку сильнейших команд группы B.

В итоге из группы дальше прошли Казахстан и Китай.

Соперник казахстанских волейболисток в четвертьфинале определится после завершения группового этапа.

18 сентября у Казахстана в программе Азиады еще несколько стартов. В 06:00 проходит индивидуальный турнир мужчин по современному пятиборью. В 09:00 был запланирован матч женской сборной Казахстана по волейболу против Китая. В 15:00 женская сборная по хоккею на траве сыграет с Малайзией.

Азиатские игры проходят в Аичи и Нагое.