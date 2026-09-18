10 млн тенге за чтение: в Казахстане выберут лучших читателей года

В Казахстане победители республиканского проекта «10 читателей года» получат по 10 млн тенге. Об этом сообщил министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, проект запущен в рамках реализации указа Главы государства о развитии культуры чтения и формировании интеллектуальной нации.

«Одно из основных направлений – республиканский проект "10 читателей года", который стартовал 1 сентября. Он проходит по всей стране и охватывает 195 районов и 87 городов», – сообщил Арман Кырыкбаев.

Участники будут соревноваться в восьми категориях. Присоединиться к проекту могут школьники, студенты, педагоги, государственные служащие, ученые, писатели, журналисты и другие желающие.

«Участники должны прочитать 15 книг за шесть месяцев, а затем показать в интеллектуальных состязаниях, насколько хорошо они усвоили прочитанные произведения», – рассказал министр.

По его словам, проект уже вызвал большой интерес. За две недели на специальной платформе зарегистрировались более миллиона человек.

Победителей наградят в Национальный день книги

По итогам марафона денежные призы получат около 4 тысяч победителей. Лучшие читатели из каждого региона встретятся в республиканском финале, где определят десять главных победителей.

«По итогам проекта около четырех тысяч победителей получат денежные призы. Лучшие участники каждого региона встретятся в республиканском финале. По итогам соревнования определят 10 читателей года. 23 апреля, в Национальный день книги, каждому из них вручат специальный приз в размере 10 миллионов тенге», – сообщил Арман Кырыкбаев.

Министр тоже присоединился к марафону

В рамках проекта предусмотрена отдельная категория «Парасат». Ее участникам необходимо прочитать 15 книг о лидерстве, управлении и служении государству, а затем поделиться своими мыслями о прочитанном. Предполагается, что своим примером они также будут привлекать внимание молодежи к чтению.

Денежного вознаграждения в этой категории не предусмотрено.

Арман Кырыкбаев сообщил, что сам зарегистрировался для участия в марафоне именно в категории «Парасат».

«Я тоже присоединился к марафону в категории "Парасат" и зарегистрировался на платформе. Приглашаю своих коллег – членов Правительства, депутатов Мажилиса, акимов, предпринимателей и общественных деятелей – принять участие в марафоне», – сказал министр.

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