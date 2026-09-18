Рыбакина не сыграет в Шэньчжэне и пожелала удачи сборной Казахстана

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сообщила, что не сможет принять участие в Кубке Билли Джин Кинг в этом году. Об этом спортсменка написала в своих социальных сетях, передает BAQ.KZ.

Рыбакина призналась, что ей жаль пропускать турнир в Шэньчжэне, однако сейчас ей необходимо время на восстановление.

«Всем привет. Я должна сообщить, что в этом году не смогу принять участие в Кубке Билли Джин Кинг. Мне очень жаль пропускать Шэньчжэнь — это прекрасное место с потрясающей публикой», – написала теннисистка.

По словам Рыбакиной, последний месяц оказался непростым для ее организма, поэтому сейчас главная задача – восстановиться и вернуться к соревнованиям в оптимальной форме.

«Последний месяц был тяжелым для моего организма. Мне необходимо восстановиться и вернуться в лучшей форме, чтобы снова соревноваться. Желаю девочкам удачи. Алға, Қазақстан!» – добавила спортсменка.

Сборная Казахстана проведет предстоящие матчи Кубка Билли Джин Кинг без Рыбакиной.

Напомним, ранее Елена Рыбакина стала победительницей US Open-2026. Титул на Открытом чемпионате США стал для казахстанской теннисистки третьим трофеем турниров Большого шлема после побед на Wimbledon-2022 и Australian Open-2026. После успеха в Нью-Йорке Рыбакина поднялась на первую строчку мирового рейтинга WTA.