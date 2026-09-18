В Казахстане государственное признание и патенты получили четыре селекционных достижения породы овец «Байсары». Среди них две заводские линии баранов с необычными названиями «Миллион» и «Депутат», передает BAQ.KZ.

Особое внимание привлек «Миллион». Баран, ставший основателем этой линии, весил 231 килограмм. Его показатель внесли в Книгу рекордов Казахстана.

Порода «Байсары» относится к мясо-сальному направлению. Взрослые бараны-производители весят в среднем от 140 до 180 килограммов, а отдельные животные набирают более 200 килограммов. Убойный выход мяса составляет 53-56%.

Перед получением государственного признания животных проверяли в племенных хозяйствах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей. Специалисты оценивали поголовье и его продуктивные показатели.

Самая большая выборка пришлась на Туркестанскую область. В Байдибекском, Сайрамском, Сарыагашском районах и районе города Арыс обследовали около 7,3 тысячи овец Туркестанского внутрипородного типа.

Апробация проходила в хозяйствах «Нурболат», «Молшылық», «Сиябанд», «Қуаныш», ИП «Таукеев Н.М.» и ТОО «МУБАРАК АГРО».

По итогам испытаний патенты получили Жетысуский и Туркестанский внутрипородные типы, заводская линия «Миллион» и линия «Депутат».

Еще более 3,5 тысячи овец Жетысуского внутрипородного типа проверили в Жамбылской и Алматинской областях.

В Жамбылской области апробация прошла в Кордайском, Шуском, Меркенском районах и районе Т. Рыскулова. В ней участвовали хозяйства «Алпамыс», «Бигазы», «Бексұлтан», «Әлижан», «Бақша-Сарай» и «Айбек».

В Алматинской области животных оценивали в Карасайском районе и Конаеве. Проверки прошли в хозяйствах «Нұр и К», «Қыдыралиев» и ИП «Ли В.А.».

Государственную оценку проводила комиссия Комитета государственной инспекции в АПК по приказу Министерства сельского хозяйства. Научное сопровождение и организацию работ вела Республиканская палата овцеводства мясо-сального направления.

Эти результаты будут учитывать при дальнейшей племенной работе с породой «Байсары».