100% пенсионных можно передать УИП: стоит ли казахстанцам выводить средства из управления Нацбанка

После вступления закона в силу казахстанцы смогут, казахстанцы смогут передавать до 100% своих пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Соответствующие законодательные поправки уже одобрены Парламентом и ожидают подписи Главы государства. Нововведение существенно расширит возможности граждан по самостоятельному управлению будущей пенсией, однако вместе со свободой выбора возрастут и риски. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, что изменится для вкладчиков, готовы ли частные управляющие работать с такими объемами средств и стоит ли казахстанцам переводить все накопления в УИП.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда, по состоянию на 1 июня 2026 года пенсионные накопления казахстанцев превысили 27,6 трлн тенге. При этом под управлением частных УИП находится лишь около 110 млрд тенге, или менее 0,5% всех пенсионных активов страны. Остальные средства по-прежнему находятся под управлением Национального Банка.

Какие преимущества получат вкладчики?

Экономист Руслан Султанов считает, что главным преимуществом реформы является расширение возможностей самих вкладчиков.

По его словам, речь не идет о том, что одна модель управления лучше другой.

"Сегодня подавляющая часть пенсионных активов управляется Национальным Банком по единой, достаточно консервативной инвестиционной стратегии, ориентированной прежде всего на сохранность средств. Передача средств УИП позволит сформировать более индивидуальный подход к инвестициям. Молодой человек, которому до выхода на пенсию остается несколько десятилетий, может быть готов принять более высокий уровень рыночного риска ради потенциально более высокой долгосрочной доходности. Для тех, кто приближается к пенсионному возрасту, приоритетом, напротив, может стать сохранение капитала", – отметил эксперт.

По его словам, частные управляющие обладают большей гибкостью при формировании инвестиционного портфеля. Помимо государственных и корпоративных облигаций они могут активнее использовать иностранные акции, ETF, глобальные облигации, валютные инструменты и другие международные активы.

Это позволяет диверсифицировать инвестиции и снизить зависимость пенсионных накоплений исключительно от внутреннего финансового рынка. Однако более высокая потенциальная доходность всегда сопровождается более высоким уровнем риска.

Какие риски несет полный перевод накоплений?

По мнению Руслана Султанова, возможность передать все пенсионные накопления частному управляющему подойдет далеко не каждому вкладчику.

"Если все пенсионные накопления передаются одному управляющему инвестиционным портфелем, вкладчик фактически делает ставку на одну инвестиционную стратегию, одну команду управляющих и одну систему управления рисками. Итоговый результат будет полностью зависеть от качества принимаемых инвестиционных решений", – пояснил экономист.

Еще один риск – рыночная волатильность. Частные управляющие могут формировать более диверсифицированные и потенциально более доходные портфели, включая акции, иностранные ценные бумаги и другие рыночные инструменты. Однако стоимость таких активов может существенно колебаться.

Кроме того, эксперт предостерегает вкладчиков от выбора компании исключительно по показателям доходности за последний год.

"Один успешный год еще не свидетельствует о высоком качестве управления. Оценивать управляющего необходимо комплексно: анализировать долгосрочную доходность, структуру портфеля, уровень принимаемого риска и устойчивость компании в периоды рыночной нестабильности", – считает Султанов.

Готовы ли УИП к росту объемов средств?

С точки зрения регулирования базовая инфраструктура уже создана.

Управляющие инвестиционным портфелем лицензируются, находятся под постоянным надзором регулятора и обязаны соблюдать требования по собственному капиталу, финансовой устойчивости и системе управления рисками. Кроме того, сами пенсионные активы учитываются через ЕНПФ, а их хранение контролируют банки-кастодианы (депозитарный банк).

Однако вопрос масштабирования остается открытым.

"По состоянию на 1 июня 2026 года под управлением УИП находилось около 110 млрд тенге пенсионных активов, тогда как общий объем накоплений составлял около 27,6 трлн тенге. Пока система еще не проходила проверку в условиях массового перехода вкладчиков к частным управляющим", – отметил Руслан Султанов.

По его словам, управление несколькими десятками миллиардов тенге и потенциально несколькими триллионами – задачи совершенно разного масштаба.

Экономист считает, что по мере роста переданных средств должны усиливаться требования к капиталу управляющих компаний, качеству корпоративного управления, стресс-тестированию и управлению рисками.

Главный вопрос – доверие к системе

Экономист Расул Рысмамбетов считает, что любые изменения в пенсионной системе требуют максимальной прозрачности.

По его словам, пенсионные накопления являются так называемыми "длинными деньгами" экономики, поэтому к их управлению должны предъявляться особые требования.

"Пенсионные деньги – это самые длинные деньги в экономике. Их нельзя инвестировать по принципу финансового эксперимента. Для них существуют совершенно другие требования к управлению рисками. Поэтому прежде, чем расширять механизмы управления пенсионными активами, общество должно понимать, кто будет управлять средствами, по каким правилам, с какими ограничениями по риску и какую ответственность будут нести управляющие", – отметил эксперт.

Рысмамбетов считает, что любая модель пенсионной системы может работать только при одном условии – если она основана на прозрачных правилах, профессиональном управлении активами и пользуется доверием общества.

Эксперты напоминают: любые инвестиции связаны с риском.

Возможны ли убытки?

"Инвестиционный доход не бывает гарантированно положительным каждый месяц или каждый год. Особенно это касается портфелей, в которых присутствуют акции, иностранные облигации, ETF и валютные активы. В отдельные периоды стоимость таких инструментов может снижаться", – пояснил Руслан Султанов.

Вместе с тем он подчеркивает, что пенсионные накопления формируются на протяжении десятилетий, поэтому оценивать эффективность инвестиций следует в долгосрочной перспективе.

Сегодня законодательство предусматривает механизм защиты вкладчиков: УИП обязаны компенсировать отрицательную разницу между фактической доходностью и минимальным уровнем доходности относительно установленного бенчмарка. Однако это касается инвестиционного дохода, а не означает автоматическую потерю всех пенсионных накоплений.

Кроме того, предлагаемые законодательные изменения предусматривают закрепление ответственности УИП за сохранность номинальной суммы пенсионных накоплений, что должно стать дополнительным механизмом защиты вкладчиков.

Без "белых" зарплат реформа не решит всех проблем

По мнению Расула Рысмамбетова, даже самые современные пенсионные механизмы не смогут автоматически решить все проблемы системы.

"Главная проблема – низкая доля официальных доходов и слабая дисциплина пенсионных взносов. Если зарплаты остаются в тени, а самозанятые платят нерегулярно, любая пенсионная формула будет работать ограниченно", – считает экономист.

Он также обращает внимание на необходимость обеспечения реальной инвестиционной доходности.

"Без доходности выше инфляции будущая пенсия все равно будет оставаться слабой", – подчеркнул эксперт.

При этом Расул Рысмамбетов напоминает, что оценивать результаты инвестирования следует на длительном временном горизонте, поскольку краткосрочная доходность может существенно меняться под влиянием рыночной конъюнктуры и колебаний валютных курсов.

Международный опыт: можно ли его применить в Казахстане?

Использование частных управляющих пенсионными активами является распространенной мировой практикой. Подобные модели действуют в Швеции, Нидерландах, Дании, Австралии и ряде других стран.

По словам Расула Рысмамбетова, Казахстану не следует механически копировать зарубежные модели.

"Из Сингапура можно взять высокую финансовую дисциплину и персональную ответственность, из Швеции – принцип автоматической балансировки системы под демографию и экономику, а из Нидерландов – опыт коллективных профессиональных пенсионных схем. Однако ключевой вопрос заключается не в том, какую страну копировать, а в том, как повысить доверие, прозрачность и реальную доходность пенсионных активов", – считает эксперт.

Стоит ли переводить все накопления в УИП?

По мнению Руслана Султанова, оптимальное решение зависит от возраста человека, его финансового положения, инвестиционного горизонта и готовности принимать рыночный риск.

"Для большинства граждан более взвешенным подходом выглядит диверсификация. Речь идет не только о распределении инвестиций между различными финансовыми инструментами, но и, при наличии такой возможности, между разными моделями управления", – считает эксперт.

Расширение возможностей выбора меняет подход к управлению пенсионными накоплениями. Вместе с этим возрастает и ответственность самих вкладчиков при выборе инвестиционной стратегии. Поэтому принимать решение о переводе накоплений следует не под влиянием рекламы или краткосрочной доходности, а исходя из собственных долгосрочных финансовых целей и понимания связанных с этим рисков.