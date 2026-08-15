Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 16 августа

На 16 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и во всех областях Казахстана. В северных, центральных и восточных регионах ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, град и усиление ветра. На юге и юго-востоке сохранится сильная жара, местами до 40 градусов.

Как передает «Казгидромет», в Астане ожидаются временами дождь, гроза, днем град и усиление ветра. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь и гроза, ночью на севере — сильный дождь. Днем на севере и востоке прогнозируются сильный дождь, град и усиление ветра, на западе — пыльная буря. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и в центре — чрезвычайная. В Кокшетау ночью и утром ожидаются дождь и гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются дождь и гроза, на севере, востоке и юге — сильный дождь, град и усиление ветра. Днем на западе и востоке также прогнозируются дождь, гроза, град и усиление ветра. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На западе, севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра, ночью и утром — туман.

В Костанайской области утром и днем на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере прогнозируется туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная.

В Павлодарской области днем ожидаются дождь и гроза, на западе и юге — град и усиление ветра. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре ожидается чрезвычайная. В Павлодаре днем прогнозируются дождь и гроза, ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области на западе ожидаются небольшой дождь и гроза, на севере и востоке — дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке и юге — чрезвычайная. В Караганде днем ожидаются кратковременный дождь и гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ночью и утром на севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза. Днем прогнозируются дождь и гроза, на западе, севере и юге — град и усиление ветра. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза, днем град и усиление ветра, температура поднимется до 35 градусов.

В области Абай днем на западе, востоке и юге ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Прогнозируется сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и в центре — чрезвычайная. В Семее ожидается жара 35 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Прогнозируется сильная жара 35-38 градусов. На западе, севере и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и в центре — высокая. В Конаеве ожидается жара 36-38 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35-37 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов прогнозируются кратковременный дождь и гроза.

В области Жетысу на севере, востоке и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем прогнозируется сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге — высокая. В Талдыкоргане ожидается жара 37-39 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Сохранится сильная жара 38-40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. На западе и севере прогнозируется пыльная буря. Днем ожидается сильная жара 40 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается сильная жара 40 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью в центре ожидается пыльная буря. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области в центре сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на севере ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в том числе на западе, северо-востоке и в центре. В Актау также ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе и севере ожидается высокая. В Уральске ночью и утром прогнозируется туман.