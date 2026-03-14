В Экибастуз после вмешательства Прокуратуры города погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками одного из предприятий, передает BAQ.KZ.

В надзорный орган обратились работники Экибастузского завода электрических машин, сообщившие о длительной невыплате заработной платы.

В ходе проверки установлено, что у предприятия образовалась задолженность перед сотрудниками из-за отсутствия финансирования за оказанные услуги.

По акту прокурорского надзора были приняты меры по устранению выявленных нарушений. В результате 100 работников получили причитающуюся им заработную плату в полном объеме. Общая сумма выплаченной задолженности составила 20 302 336 тенге.

Таким образом были восстановлены трудовые права работников, гарантированные Конституция Республики Казахстан.

За допущенные нарушения трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности.