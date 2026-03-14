100 работников в Экибастузе получили зарплату после вмешательства прокуратуры
В надзорный орган обратились работники Экибастузского завода электрических машин.
Сегодня 2026, 14:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:34Сегодня 2026, 14:34
Фото: Pixabay.com
В Экибастуз после вмешательства Прокуратуры города погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками одного из предприятий, передает BAQ.KZ.
В надзорный орган обратились работники Экибастузского завода электрических машин, сообщившие о длительной невыплате заработной платы.
В ходе проверки установлено, что у предприятия образовалась задолженность перед сотрудниками из-за отсутствия финансирования за оказанные услуги.
По акту прокурорского надзора были приняты меры по устранению выявленных нарушений. В результате 100 работников получили причитающуюся им заработную плату в полном объеме. Общая сумма выплаченной задолженности составила 20 302 336 тенге.
Таким образом были восстановлены трудовые права работников, гарантированные Конституция Республики Казахстан.
За допущенные нарушения трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности.
