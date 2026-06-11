В Алматы посетительница забросала камнями льва: зоопарк обратился в полицию

В Алматинском зоопарке произошел очередной инцидент с жестоким обращением с животными. У вольера со львом по кличке Джума одна из посетительниц, пришедшая вместе с детьми, начала бросать в хищника камни, пытаясь заставить его отреагировать. Руководство зоопарка направило заявление в полицию, прикрепив к нему все видеодоказательства, чтобы привлечь нарушительницу к ответственности.

В администрации подчеркнули, что подобное поведение категорически недопустимо, а лев Джума уже не первый раз становится жертвой безответственности людей.

Животные в зоопарке — не объекты для развлечения и экспериментов. Такие действия могут причинить им стресс, травмы и негативно сказаться на их благополучии, — напомнили в пресс-службе зоопарка.

Руководство парка еще раз призвало гостей к осознанности, добавив, что безопасность и психологический комфорт их подопечных остаются безусловным приоритетом. Теперь степень вины и наказание для агрессивной посетительницы будут определять правоохранительные органы.