В Алматы на катке "Медеу" прошла уникальная выставка, посвящённая открытию Национального ремесла. Проект "ALAMAN QURAQ-2025", инициированный искусствоведом Нургуль Абайхан, претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеса, передает BAQ.KZ.

Главный экспонат выставки — 660 корпеше и яблочных подушек, изготовленных в национальном стиле. Символом события стала красная лоскутная подушка, олицетворяющая город Алматы — родину яблока.

Особое участие в проекте приняли 100 ткачих-лоскутниц из Туркестанской области, представив ручные изделия, выполненные в традиционной технике.

"Это не просто выставка ремёсел. Это крупная культурная инициатива, направленная на возрождение духа нации и передачу духовного наследия будущим поколениям", — отметили организаторы.

Участницы мероприятия были облачены в национальную одежду и демонстрировали мастерство живого искусства, объединив старинные традиции с современным подходом. Проект стал знаковым событием для всего ремесленного сообщества страны.

Организаторы ожидают официального решения по включению проекта в Книгу рекордов Гиннеса.