100 ремесленниц из Туркестана могут войти в Книгу рекордов Гиннеса
Казахстанские ткачихи претендуют на мировой рекорд.
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В Алматы на катке "Медеу" прошла уникальная выставка, посвящённая открытию Национального ремесла. Проект "ALAMAN QURAQ-2025", инициированный искусствоведом Нургуль Абайхан, претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеса, передает BAQ.KZ.
Главный экспонат выставки — 660 корпеше и яблочных подушек, изготовленных в национальном стиле. Символом события стала красная лоскутная подушка, олицетворяющая город Алматы — родину яблока.
Особое участие в проекте приняли 100 ткачих-лоскутниц из Туркестанской области, представив ручные изделия, выполненные в традиционной технике.
"Это не просто выставка ремёсел. Это крупная культурная инициатива, направленная на возрождение духа нации и передачу духовного наследия будущим поколениям", — отметили организаторы.
Участницы мероприятия были облачены в национальную одежду и демонстрировали мастерство живого искусства, объединив старинные традиции с современным подходом. Проект стал знаковым событием для всего ремесленного сообщества страны.
Организаторы ожидают официального решения по включению проекта в Книгу рекордов Гиннеса.
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