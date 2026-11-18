Костанайская область потребляет в четыре раза больше электроэнергии, чем производит сама. В связи с этим около 60% электричества приходится закупать в соседних странах. Такова официальная статистика акимата региона. В последние годы энергетический дефицит возрос настолько, что затормозился запуск строительства многоэтажек и заморозился ввод в эксплуатацию новых квадратных метров. Это стало серьезной угрозой не только для энергобезопасности области, но и для строительной, и других бизнес-отраслей. В попытке решения сложившейся ситуации власти региона рассматривали несколько вариантов - от разработки угольных карьеров до возведения новых ТЭЦ с выработкой электроэнергии. Однако предпочтение отдали более чистому и перспективному направлению - строительству ветровых электростанций. И, похоже, не прогадали. Недавно в регионе открылась уже пятая такая станция, но планы на следующий год обещают затмить все предыдущие.

От дефицита электроэнергии страдает строительный и другой бизнес

О нехватке энергомощностей, которые тормозят развитие строительной отрасли и другого бизнеса, в Костанайской области говорят последние лет 20. Но сейчас вопрос стал настолько остро, что местные электрические компании начали отказывать в выдаче технических условий на строительство домов. Согласно официальным данным акимата Костаная, на сегодняшний момент в регионе дефицит электромощностей оценивается примерно в 40 Мегаватт. Власти города всерьез обеспокоены этими цифрами.

"К нам обратился предприниматель, который хочет начать производство новогодних елок, чтобы поставлять их на местные рынки и даже в страны СНГ. Ему нужно всего около 1 Мегаватта, но даже этот объем предоставить невозможно", - привел пример аким Костаная Марат Жундубаев на недавнем совещании.

Наличие острого дефицита подтвердил и главный инженер Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Жаслан Клышев.

"Локально по городским сетям мы можем увеличивать пропускную способность, но на подстанциях их нет. Для того, чтобы они появились, нужно строить новые подстанции, а все проекты согласовывать с ТОО «МРЭТ» и АО «KEGOC», - отметил главный инженер горэлектросети.

ТОО «МРЭТ» и АО «KEGOC» - две энергопередающие организации Костаная, с которыми несколько последних лет все строительные компании обязаны согласовывать технические условия. Но многим из них просто отказывают в выдаче, что негативно сказывается на строительном бизнесе.

"Уже несколько лет подряд мы говорим о том, что темпы строительства жилья замедлились из-за нехватки электроэнергии. МРЭТ прекратила выдачу технических условий застройщикам на подключение к электроэнергии. Были случаи, когда застройщикам приходилось за свой счет охранять новый дом, потому что они не могли ввести его в эксплуатацию из-за отсутствия электричества", - констатируют в Ассоциации строителей Костанайской области.

Нужны как минимум четыре подстанции

В энергопередающей организации отмечают- на данный момент в городе работают всего две подстанции, и их пропускная способность полностью исчерпана.

"Новым застройщикам для того, чтобы получить технические условия на подключение домов к электроэнергии, сначала нужно разработать план детальной планировки (ПДП), пройти экспертизу. В ПДП должно быть указано, на какой объем электроэнергии рассчитывает строительная компания, но они эту процедуру не соблюдают", - указывает на проблему главный инженер МРЭТ Виктор Кирий.

По его словам, застройщики просто хитрят. Для того, чтобы начать строительство новостроек получают так называемые нижние технические условия, которые выдает как раз горэлектросеть. Но там речь о резервах объемом не более 10 КВт мощности. Возведение домов требует гораздо больше электроэнергии, разрешение на выдачу подписывает только МРЭТ. Но до этой организации бизнесмены просто не доходят, осознавая, что тогда разрешение на строительство не получат. В итоге, начав строить дома только при получении "нижних условий", приходят к энергетическому коллапсу. И на момент вселения жильцов дома остаются не подключенными к электроэнергии.

"Это процесс никем не контролируется. Все знают о проблеме нехватки пропускной способности подстанций, но стройки все равно идут", - сетует главный инженер.

Выход он видит в строительстве новых подстанций, о которых говорят уже несколько лет подряд. Городу их нужно, как минимум, четыре в разных частях Костаная.

В центре запланировали строительство подстанции "Орталык", в юго-западной "Барыс", в юго-восточной - "Восточную". Ее хотят построить на месте Наримановского рынка, который в прошлом году снесли с большим скандалом.

Но все они будут небольшими, так как места для размещения крупных подстанций тоже исчерпаны. Общий объем напряжения в трех подстанциях оценивают примерно в 110 киловольт. Лишь одна подстанция "Юг" в южной части города, включая новый микрорайон Кунай, планируется объемом на 220 кВ.

Но это планы. Пока неизвестно даже точное местоположение всех подстанций, не говоря уже о том, хватит ли в бюджете денег на их строительство.

По предварительной оценке, на каждую нужно выделить приличный объем средств - около 10-15 млрд тенге. Локации нужно выбрать так, чтобы можно было протянуть кабели для их дальнейшего подключения к объектам. Все это требует бесконечных соглашений и утверждений. А под час даже выкупа земельных участков у частных лиц, что приводит к затягиванию процесса строительства подстанций, которые остро нужны уже сейчас.

Согласно генеральному плану города, все четыре подстанции должны появиться не раньше 2030 года, а еще две "Узкоколейная" и "Сухой порт" общей емкостью напряжения 110 Киловольт - до 2040 года.

Однако с учетом строительного бума и стремительного развития другого бизнеса, это непомерно долгие сроки.

Первый «ветряк» пошел, за ним еще четыре

В связи с чем власти города сделали ставку на развитие возобновляемых источников энергии. Быстрее и экологичнее, хотя не дешевле, чем строить подстанции. Но перспектив у ветровых электростанций на фоне долгоиграющий планов с не возобновляемыми источниками энергии гораздо больше.

На данный момент в Костанайской области насчитывается пять объектов ветровых электростанций. Их суммарная мощность- 248 Мегаватт.

Все пять установок расположены в разных частях региона. Это ВЭС "Ыбырай" в Костанайском районе мощностью 50 Мегаватт, которая была запущена в 2022 году, станция в Аркалыке мощностью 48 Мегаватт, которую открыли в 2023 году.

Еще одна ветровая электростанция ТОО «Aspan Energo» мощностью 50 Мегаватт начала работать летом 2026 года.

Совсем недавно удалось открыть новую ВЭС компании Universal Energy в Майкольском сельском округе Костанайского района в районе поселка Шиминовка. Ее мощность в два раза больше, чем у всех предыдущих - 100 Мегаватт. Еще одну небольшую станцию открыли в Аркалыке.

Самой первой в регионе заработала ВЭС "Ыбырай" всего четыре года назад. И за это время количество установок, пусть не стремительно, но росло. Уже на следующий год регион ждет мощный проект сразу на 165 ВЭС.

Хотя при открытии первой ветровой станции "Ыбырай" скепсиса и сомнений было больше, чем надежды.

Несколько лет ушло только на то, чтобы оценить скорость и порывы ветра и определить место для работы будущих лопастей турбин. В 2018 году в области начался процесс измерения потенциала на территории Костанайского района, где собирались строить первый генератор. Программа развития ООН по заказу министерства энергетики РК создала ветровой атлас, а в районе установили анемометрическую мачту.

Два года ушло на то, чтобы собрать данные о силе ветра и влажности воздуха. Далее подготовка проектно-сметной документации, ведь ранее их в регионе не было. Еще пару лет ушло на строительство и в 2022 году в области появились первые долгожданные источники возобновляемой энергии.

"У каждой станции есть так называемый «коэффициент использования установленной мощности». Наша станция насчитывает 16 ветряков, коэффициент превышает средние показатели. Среднегодовая загруженность станции составляет около 50%". - рассказал заместитель начальника первой ВЭС в Костанайском районе Тимур Шукутбаев.

По его словам, часть генераторов часто работает в ограниченном режиме, потому что, согласно условиям проекта, они не могут вырабатывать более 50 Мегаватт/час.

Первый опыт использования силы и энергии ветра вдохновил других инвесторов. И за четыре года в Костанайской области появилось еще четыре ВЭС.

Инвестиции растут, мощность ВЭС - тоже

Пятую открыли совсем недавно - в середине октября. Ее мощность - 100 Мегаватт в час, что способствует еще большей выработке чистой энергии.

"Ежегодную выработку электроэнергии мы планируем на уровне 360 млн кВт в час. Если бы ради выработки такого количества электроэнергии, мы сжигали топливо, то получили бы около 300 тысяч тонн выбросов в год. Но ветер - возобновляемый источник, поэтому он выгоден, как с экономической, так и с экологической точки зрения", - сообщил представитель инвестора Тамерлан Разбеков.

В строительство новой и на данный момент самой мощной ВЭС Костанайской области вложили почти 40 млрд тенге. Окупить инвестиции планируют в течение 8-10 лет.

"Технологии постоянно развиваются. На наших прошлых объектах стояли турбины по 3,25 МВт, то на новом в Костанайском районе - уже по 6,25 МВт. Ветровые станции "Ыбырай" ловят ветер скоростью с трех до 25 метров в секунду, а максимальную мощность выдает от 8 метров в секунду. Наша установка будет выдавать максимальную мощность при порывах ветра от 7-10 метров в секунду", - констатировал эксперт.

Вся энергия, вырабатываемая новым ветропарком региона, будет поступать в единую энергосистему страны. Проектная мощность в 100 Мегаватт могла бы полностью закрыть потребности Костаная, но цель проекта - перераспределять энергию по республике и даже направлять ее в соседние регионы и страны.

"Это не означает, что нам ничего не перепадет. Просто есть регионы, которым ветровая энергия нужнее, а у нас скоро заработает еще один и более мощный проект", - обнадежили в управлении энергетики и ЖКХ региона.

Повысит выработку электроэнергии в девять раз

Самая мощная ВЭС в северном регионе появится через два года

На днях крупный инвестор ТОО “Turan Wind Energy” подписал с премьер-министром страны соглашение о строительстве еще одного крупнейшего ветропарка в Костанайской области. Он станет самым мощным в северном регионе.

"Проект строительства утвержден. Место определено, работы начнутся весной 2027 года, завершится в 2029 году", - коротко сообщили в акимате региона.

Согласно официальным данным, проект включает 165 ветроэнергетических установок общей мощностью 1000 Мегаватт в год, что в 10 раз больше того, что даёт ВЭС, которую открыли в октябре этого года. Еще одна особенность в том, что ветропарк сможет сохранять до 300 Мегаватт электроэнергии в резерве за счет накопительной установки. Это позволит балансировать генерацию и распределять электроэнергию.

Площадкой для 165-ти ветровых установок станут земельные участки сразу в трех районах области - Костанайском, Федоровском и районе Беимбета Майлина. Общий объем инвестиций превышает все предыдущие вместе взятые - более 380 млрд тенге. Проект позволит создать более 750 новых рабочих мест.

Власти региона оценивают новое строительство возобновляемых источников, как ключевой фактор для того, чтобы не только избавиться от энергодефицита внутри области, но и дать мощный толчок промышленному развитию. Ведь в зеленой энергии заинтересован местный автопром, а также ряд других производителей.

Важно и то, что, благодаря, зеленой энергетике, Костанайская область сможет сделать прорыв в диверсификации экономики и выйти из индустриально-аграрной направленности.

"На сегодняшний день наш регион является энергозависимым. Мы потребляем около 0,45 ГВт электроэнергии, а выработка только 0,12 ГВт. То есть, мы производим в четыре раза меньше, чем потребляем", - констатирует аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

По его словам, помимо очередной ВЭС в области планирует построить и первую солнечную, а затем газопоршневую электростанции.

В управлении финансов региона оценили и чисто экономический эффект ВЭС. И резюмировали: возобновляемая энергия гораздо дешевле невозобновляемой. Выгода ещё и в том, что средняя скорость ветра во многих районах области высокая.

"Все эти факторы делают регион привлекательным для строительства ветропарков. Развитие ВИЭ в Костанайской области может дать значительные экономические, экологические и социальные выгоды. Сейчас в регионе запланирована реализация мега-проекта. Первого в северном Казахстане. По итогам его реализации мы сможем увеличить выработку электроэнергии в области в девять раз, что полностью перекроет необходимую потребность", — прокомментировал эффект ВЭС для региона и страны глава области.

Улучшают воздух, очищают воду, сохраняют земли

Помимо этого, специалисты отмечают и мощный экологический эффект. Энергосистема Казахстана исторически зависит от сжигания угля, на которое приходится более 70% выработки электроэнергии. Развитие ветроэнергетики напрямую решает главные экологические проблемы.

В первую очередь, снижение парниковых газов. ВЭС не выделяют углекислый газ при производстве электричества, что помогает стране выполнять обязательства по декарбонизации.

Ветрогенераторы не выбрасывают в атмосферу оксиды серы, азота, тяжелые металлы и мелкодисперсную пыль, которые образуются на угольных ТЭЦ. Это помогает улучшить состояние воздуха и воды. В отличие от добычи угля открытым способом, ветропарки не разрушают ландшафт и сохраняют земельные угодья. После установки генераторов территории вокруг остаются пригодными для сельского хозяйства.

Отметим, что на данный момент крупные проекты по строительству ВЭС реализуются сразу в четырех областях страны.

Помимо Костанайской области, в Мойынкумском районе Жамбыльской области уже началось строительство масштабной ВЭС «Мирный» аналогичной по мощности костанайской - 1 ГВт (1000 МВт). Но интегрированная система накопления энергии у нее будет в два раза больше - 600 Мегаватт/час. Ввод запланирован на конец 2028 года.

В Павлодарской области стартовал проект по строительству ВЭС тоже мощностью 1 ГВт (1000 МВт) при поддержке китайских инвесторов. В Мангистауской области реализуется проект по производству зеленого водорода с использованием гигантских мощностей ветра и солнца. Его стоимость оценивается в 40–50 миллиардов долларов.