Американский производитель чипов Nvidia заработал рекордные $115,8 млрд выручки за квартал, превзойдя ожидания Уолл-стрит. Однако внимание инвесторов привлекли не только финансовые результаты: компания впервые отчиталась после громкой отставки своего основателя Дженсена Хуана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

За квартал, завершившийся 25 октября, выручка Nvidia выросла на 103% по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль достигла $65,3 млрд. Главным двигателем роста остаётся искусственный интеллект: крупнейшие технологические компании продолжают закупать чипы для мощных дата-центров.

Выручка подразделения Nvidia, работающего с центрами обработки данных, превысила $107 млрд – более чем вдвое больше прошлогоднего показателя.

На фоне сильной отчётности акции компании во время торгов после закрытия основной сессии поднимались примерно на 5%.

Основатель готов вернуться, но совет директоров против

Несмотря на рекордные показатели, Nvidia переживает смену руководства. Председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что компания не собирается возвращать Дженсена Хуана на пост генерального директора.

«Совет директоров Nvidia единогласно принял его отставку и не намерен восстанавливать Дженсена в должности генерального директора», – заявил Джонс.

Сам Хуан ранее сообщил, что готов вернуться, если совет директоров сочтёт это полезным для компании, её сотрудников, акционеров и США.

За возвращение предпринимателя выступили некоторые влиятельные представители Кремниевой долины, включая Илона Маска. Эту идею также поддержал президент США Дональд Трамп.

Напомним, Хуан покинул компанию после сообщений о внебрачных связях. Как передавало Reuters, одна из них могла быть связана с женщиной, возможные контакты которой с китайской разведкой изучают американские ведомства. Китай отверг обвинения в проведении шпионской операции против предпринимателя.

Пока обязанности гендиректора исполняет финансовый директор Колетт Кресс. Совет директоров ищет постоянного руководителя.