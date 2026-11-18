Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выступил с заявлением на фоне событий вокруг руководства фонда «Самрук-Қазына». Он сообщил о продолжающихся следственных мероприятиях, предстоящем назначении нового главы фонда и усилении антикоррупционного контроля. Ситуация находится под контролем Президента Касым-Жомарта Токаева, передаёт BAQ.KZ.

По словам главы правительства, правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в отношении отдельных должностных лиц. Все обстоятельства произошедшего ещё предстоит установить.

«В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия в отношении отдельных должностных лиц. Все обстоятельства устанавливаются в рамках проводимого расследования. Ситуация находится на контроле Главы государства. Компетентным органам предстоит обеспечить объективное и всестороннее расследование в строгом соответствии с законодательством», — заявил Бектенов.

При этом премьер-министр подчеркнул, что речь идёт о конкретном случае, который не даёт оснований ставить под сомнение работу всей группы компаний «Самрук-Қазына».

В фонде назначат нового руководителя

По словам Бектенова, новый председатель правления «Самрук-Қазына» будет назначен в ближайшее время.

При этом смена руководства не должна повлиять на деятельность фонда и его дочерних компаний. Все предприятия группы продолжают работать в штатном режиме.

Премьер-министр заверил, что стратегия развития фонда остаётся неизменной. Инвестиционные и инфраструктурные проекты будут реализовываться по ранее утверждённым планам.

Отдельно Бектенов обратился к вопросу финансовых обязательств. По его словам, фонд продолжит своевременно и в полном объёме выполнять обязательства перед инвесторами, кредиторами, банками и международными финансовыми институтами.

В «Самрук-Қазына» усилят антикоррупционный контроль

Произошедшее, по мнению премьер-министра, показало необходимость системных изменений в корпоративном управлении.

Бектенов, который также возглавляет совет директоров фонда, заявил о намерении усилить контроль за деятельностью руководства «Самрук-Қазына» и его дочерних организаций.

В частности, планируется повысить роль советов директоров и профильных комитетов, прежде всего отвечающих за аудит и управление рисками.

Кроме того, будут пересмотрены механизмы внутреннего контроля, комплаенса и внутреннего аудита.

Особое внимание уделят предупреждению коррупционных нарушений, выявлению конфликтов интересов, прозрачности принимаемых решений и персональной ответственности руководителей.

«Наша задача заключается не только в реагировании на конкретные нарушения, но прежде всего в создании эффективной системы, исключающей условия для их повторения», — подчеркнул премьер-министр.

Бектенов заверил инвесторов в стабильности фонда

Глава правительства также подчеркнул, что события вокруг руководства «Самрук-Қазына» не повлияют на стратегический курс фонда и международные обязательства Казахстана.

По его словам, правительство намерено придерживаться принципов стабильности, прозрачности и ответственного партнёрства.

«Казахстан остаётся надёжным партнёром для международного инвестиционного и финансового сообщества. Мы высоко ценим доверие наших инвесторов и кредиторов и намерены продолжать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество», — заявил Бектенов.

При этом подробности расследования, имена должностных лиц, в отношении которых проводятся следственные мероприятия, а также точная дата назначения нового председателя правления фонда пока не раскрываются.