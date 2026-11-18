Купить новый автомобиль под 4% годовых – предложение заманчивое. Но для многих казахстанцев такой кредит остаётся недоступным: желающих много, а денег на всех не хватает. При этом отечественные автозаводы, по оценкам экспертов, готовы выпускать вдвое больше машин. Почему льготная программа не может удовлетворить спрос, кому в первую очередь должна доставаться государственная поддержка и что нужно изменить, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

По словам автоэксперта Алексея Алексеева, льготное автокредитование действительно помогло увеличить продажи автомобилей казахстанской сборки. Однако эффект оказался недолгим: выделенные деньги быстро закончились, а спрос на доступные кредиты никуда не исчез.

«Когда запустили льготное кредитование, люди смогли сразу приобретать автомобили. Продавцы тоже были заинтересованы в увеличении продаж. Но этот период оказался очень коротким. Деньги быстро закончились, и программа обеспечивала спрос лишь до тех пор, пока действовало финансирование. В целом льготное автокредитование положительно повлияло на продажи автомобилей казахстанской сборки. В тот период цены на новые машины оставались стабильными, программа существенно на них не повлияла. А вот на вторичном рынке автомобили подорожали из-за дефицита и дисбаланса между спросом и предложением», – рассказал Алексей Алексеев.

По его словам, в период дефицита автомобилей некоторые дилеры пользовались ситуацией и навязывали покупателям дополнительные товары и услуги. Чтобы приобрести машину, клиентам приходилось соглашаться на покупку шин, сигнализации, ковриков, дополнительных багажников и даже электросамокатов. Позднее, после вмешательства юристов, автосалоны начали продавать автомобили без обязательного приобретения дополнительного оборудования.

Способны ли отечественные заводы удовлетворить спрос?

Алексей Алексеев считает, что казахстанские автозаводы располагают возможностями для увеличения производства. По его словам, сейчас предприятия работают не на полную мощность и способны нарастить выпуск автомобилей вдвое. Кроме того, в стране расширился модельный ряд машин местной сборки и заработали новые заводы.

«Сегодня около 70% новых автомобилей, продаваемых в Казахстане, произведены внутри страны. Это означает, что у нас есть возможности для дальнейшего увеличения производства. При необходимости можно построить еще один автомобильный завод. Если бы программа льготного автокредитования заработала полноценно, отечественные производители были бы в этом заинтересованы», – отметил автоэксперт.

Он также обратил внимание на снижение стоимости автомобилей в последнее время. По его словам, усиление ценовой конкуренции между китайскими брендами привело к тому, что многие модели подешевели на несколько миллионов теңге.

При этом эксперт подчеркнул социальное значение льготного автокредитования. Для многих казахстанцев автомобиль служит не только средством передвижения, но и источником заработка, а для семей остается важной повседневной необходимостью.

Главная проблема программы – нехватка финансирования

Экономист Бауыржан Искак считает, что эффективность льготного автокредитования необходимо оценивать с двух сторон: с точки зрения доступности автомобилей для населения и развития отечественного автопрома.

По его мнению, основным препятствием остается ограниченный объем финансирования.

«По данным Банка развития Казахстана, на момент запуска программы из Национального фонда было направлено 26 миллиардов теңге, из республиканского бюджета – 16 миллиардов теңге, а от Национального банка – 40 миллиардов теңге. Общий объем финансирования составил 82 миллиарда теңге. В настоящее время выделение дополнительных средств не предусмотрено. Поэтому обеспечить участие всех желающих невозможно. Между спросом населения и объемом доступного финансирования существует значительный разрыв», – пояснил Бауыржан Искак.

Экономист считает эффективным механизм повторного использования средств, возвращаемых заемщиками. Однако даже такой подход не позволяет полностью удовлетворить спрос.

«По данным на 26 января, с момента запуска программы было выдано 81 308 кредитов на общую сумму более 266 миллиардов теңге. При этом объем возвращенных в программу средств достиг 184,327 миллиарда теңге. Преимущество револьверного механизма заключается в том, что выделенные государством деньги используются многократно. Однако возврат средств требует времени, возможны задержки платежей. Поэтому, хотя этот механизм обеспечивает долгосрочную работу программы, говорить о полном удовлетворении спроса населения нельзя», – отметил эксперт.

Льготный кредит не делает автомобиль дешевле

По словам экономиста, льготное автокредитование не снижает стоимость самого автомобиля, а лишь облегчает условия его приобретения. Если доступные кредиты стимулируют спрос, но производство не успевает за ним, это может привести к росту цен.

«Государство через льготное кредитование повышает покупательную способность населения. Но если на рынке возникает дополнительный спрос, а производство не увеличивается соответствующими темпами, это может подтолкнуть цены вверх. Поэтому развитие льготного кредитования должно сопровождаться ростом производства. В противном случае программа рискует превратиться из инструмента долгосрочного повышения доступности автомобилей в механизм временного стимулирования спроса», – считает экономист.

Отдельное внимание он уделил социальной направленности государственной поддержки.

Сейчас программа не предусматривает приоритетного доступа к кредитам в зависимости от уровня доходов граждан. Одним из основных условий остается оценка платежеспособности заемщика банком. В результате люди, которые действительно нуждаются в автомобиле, но имеют невысокие доходы, могут оказаться за пределами программы.

«Государственную поддержку необходимо дифференцировать в зависимости от уровня доходов, отдавая приоритет семьям со средними и низкими доходами. Кроме того, следует ограничить возможность многократного получения льгот одним человеком или семьей и контролировать, кому именно достаются выделенные средства. Но социальная справедливость не означает, что кредиты нужно обязательно выдавать всем гражданам с низкими доходами. Необходимо учитывать их способность погашать задолженность. Иначе вместо улучшения финансового положения населения мы рискуем увеличить долговую нагрузку», – подчеркнул Бауыржан Искак.

Что необходимо изменить в программе?

Алексей Алексеев предлагает пересмотреть действующие условия льготного автокредитования. По его мнению, государство могло бы субсидировать процентные ставки по кредитам, а действующие преференции для отечественных производителей стоит пересмотреть.

Кроме того, эксперт предлагает снизить максимальную стоимость автомобилей, доступных по программе, и сделать акцент на поддержке социально уязвимых категорий населения.

«Если государство возьмет на себя часть процентной ставки по кредиту, гражданам станет проще приобретать автомобили. Отказ от преференций для отечественных производителей также позволит расширить выбор на рынке. Кроме того, можно установить предельную стоимость автомобиля, условно, на уровне 7 миллионов теңге, чтобы программа распространялась на наиболее доступные модели. На мой взгляд, такая поддержка в первую очередь должна быть направлена на социально уязвимые категории граждан», – пояснил автоэксперт.

В свою очередь Бауыржан Искак считает, что дальнейшее развитие программы должно строиться на трех принципах: поддержке отечественного производства, социальной адресности и прозрачности финансирования.

Экономист предлагает уделить больше внимания предприятиям, выпускающим автомобильные комплектующие. Развитие такого производства позволит сократить зависимость от импорта и потенциально снизить себестоимость автомобилей казахстанской сборки.

«Для развития льготного автокредитования государству необходимо ежегодно выделять средства на программу и повторно направлять возвращенные деньги на выдачу новых займов. Это позволит обновлять автомобильный парк страны и повышать безопасность транспорта. Кроме того, для граждан с низкими доходами можно применять механизм субсидирования процентной ставки. К примеру, если средняя ставка банковского кредита на новый автомобиль составляет 26%, государство может предложить таким заемщикам ставку 7%, взяв на себя покрытие оставшейся разницы», – предложил экономист.

По мнению Бауыржана Искак, ни полное прекращение программы, ни ее неограниченное финансирование не решат существующих проблем. Главная задача заключается в повышении эффективности использования выделенных средств и создании условий, при которых государственная поддержка будет доступна прежде всего тем гражданам, которые действительно в ней нуждаются.