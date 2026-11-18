В Казахстане пересмотрят правила казахского языка и подготовят 19 новых словарей
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В Казахстане намерены систематизировать орфографические нормы казахского языка, обновить словари и перевести их в цифровой формат. Эту работу обсудил вице-президент Ерлан Карин с учёными, языковедами, депутатами Курултая, представителями правительства и СМИ.
Инициатива реализуется по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, озвученному на X Курултае международного общества «Қазақ тілі».
Эта стратегическая инициатива получила широкую поддержку в обществе. На её основе отечественные учёные и специалисты отрасли приступают к большому проекту национального масштаба. На них возложена важная историческая миссия, — подчеркнул Карин.
По его словам, главная задача — систематизировать языковые нормы, обновить правила написания и произношения слов, а также обеспечить единообразное использование терминов и понятий.
Главная задача, стоящая перед учёными и экспертами, — это систематизация нормативной базы казахского языка, формирование новой научной, организационной и технологической инфраструктуры, обеспечивающей его поступательное развитие, — заявил вице-президент.
В рамках проекта планируется подготовить шесть справочников по языковым нормам и 19 основных словарей. Среди них — орфографический, орфоэпический, толковый, грамматический, этимологический и терминологический.
Кроме того, разработают девять академических переводческих словарей. Все материалы разместят в открытом доступе на национальной цифровой платформе «Универсальный словарь казахского языка».
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