В День Республики в селе Кумтогай Иргизского района Актюбинской области состоялось торжественное открытие новой школы, рассчитанной на 100 ученических мест, передаёт BAQ.KZ.

На мероприятии собрались жители села, ветераны-педагоги, родители и школьники. С поздравительным словом выступил исполняющий обязанности акима района Азамат Махаев. Он подчеркнул, что новая школа имеет особое значение для Кумтогая, ведь старая была построена еще в 1985 году и давно нуждалась в замене.

Ветеран труда и уважаемый аксакал села Марал Тулеуулы благословил учеников, впервые переступивших порог нового здания, и пожелал им успехов в учебе.

После церемонии гости осмотрели учебные кабинеты и лаборатории. Современное оборудование, просторные классы и новая мебель получили высокую оценку родителей и педагогов.

Жители Кумтогая выразили благодарность всем, кто оказал поддержку в строительстве школы.

Строительство Кумтогайской средней школы началось в 2023 году. Генеральным подрядчиком выступил производственный кооператив "ЕРЗАТ". В двухэтажном здании расположены учебные блоки, спортивный зал и все необходимые условия для комфортного обучения детей.

Сегодня в селе Кумтогай проживает 495 человек, среди них — 114 детей школьного возраста. Новое образовательное учреждение станет важным центром притяжения для местного сообщества и откроет новые возможности для развития подрастающего поколения.