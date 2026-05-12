100 столичных медсестер вступили в ряды «AMANAT»

В честь Международного дня медицинской сестры, отмечаемого 12 мая, в городской поликлинике № 13 Астаны по инициативе партии «AMANAT» состоялось торжественное мероприятие. В ходе встречи ряд специалистов сферы здравоохранения были приняты в ряды партии, им вручили партийные билеты, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу партии «AMANAT».

В мероприятии приняли участие секретарь партии «AMANAT» Шолпан Каринова, депутат маслихата города Астаны Салтанат Дженалаева, а также представители Женского крыла партии и сотрудники медицинской сферы.

Перед праздничным вечером секретарь партии встретилась с коллективом поликлиники и ознакомилась с деятельностью медицинского учреждения. В ходе мероприятия были обсуждены условия труда медицинских работников, качество оказываемых пациентам услуг, актуальные проблемы отрасли и направления партийной поддержки. Особое внимание было уделено труду и ответственности медсестер, ежедневно принимающих десятки пациентов.

Выступая перед собравшимися, Шолпан Каринова подчеркнула особую роль представителей медицинской сферы в обществе.

«Труд медицинских сестер – это особая миссия, требующая большого сердца и неиссякаемого милосердия. Именно они зачастую находятся рядом с пациентом, следят за его состоянием, проводят необходимые процедуры и каждым своим словом дарят надежду. Быть рядом с каждым пациентом, поддерживать его и контролировать процесс лечения – это огромная ответственность и выдержка. Поэтому труд работников здравоохранения всегда заслуживает самого высокого уважения», – сказала Шолпан Каринова.

Также Секретарь партии остановилась на законодательных изменениях последних лет, направленных на поддержку медицинских работников. По ее словам, по инициативе членов фракции «AMANAT» в Мажилисе была внедрена система обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Кроме того, утвержден республиканский конкурс «Үздік маман», победителям которого предусмотрена единовременная выплата в размере 500 месячных расчетных показателей (МРП). Наряду с этим введены меры социальной поддержки, предусматривающие приоритетное зачисление детей медицинских работников в детские сады, а также внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения детей медиков, погибших или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей.

Одной из главных особенностей встречи стало принятие 13 медсестер в ряды партии «AMANAT». Им в торжественной обстановке были вручены партийные билеты. Новые члены партии отметили, что это является для них большим доверием и высокой ответственностью. Также в ходе мероприятия ряду медсестер, вносящих вклад в развитие системы здравоохранения, были вручены благодарственные письма от имени партии.