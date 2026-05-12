Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии
Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев на брифинге в Правительстве прокомментировал обсуждение в социальных сетях информацию о многомиллионных штрафах за сорванные одуванчики, передает BAQ.KZ.
В одном из видео мужчина предупреждает о том, что некоторые виды одуванчиков в Казахстане занесены в Красную книгу, и за их срыв грозит штраф до 3000 МРП – почти 13 миллионов тенге.
"Этот вид одуванчики является краснокнижным. Все остальные одуванчики к краснокнижным не являются.
За срыв краснокнижных растений предусмотрен штраф в размере 3000 МРП", - сказал вице-министр.
Он отметил, что размер штрафа был увеличен в 2019 году по инициативе депутатов - в 10 раз. Сейчас он составляет 3000 МРП. Это сделано для того, чтобы предотвратить уничтожение редких и исчезающих растений.
"Условно говоря, если сорвать 10–11 таких одуванчиков, этот вид может полностью исчезнуть. В основном они встречаются в южных регионах", - добавил вице-министр.
Ранее вице-министр сообщил, что гибель сайгаков в стране не превышает естественную норму.
Также в Минэкологии сообщили о том, какая будет погода в мае и июне. Синоптики прогнозируют повышение температуры.
