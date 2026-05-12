Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев на брифинге в Правительстве прокомментировал обсуждение в социальных сетях информацию о многомиллионных штрафах за сорванные одуванчики, передает BAQ.KZ.

В одном из видео мужчина предупреждает о том, что некоторые виды одуванчиков в Казахстане занесены в Красную книгу, и за их срыв грозит штраф до 3000 МРП – почти 13 миллионов тенге.

"Этот вид одуванчики является краснокнижным. Все остальные одуванчики к краснокнижным не являются. За срыв краснокнижных растений предусмотрен штраф в размере 3000 МРП", - сказал вице-министр.

Он отметил, что размер штрафа был увеличен в 2019 году по инициативе депутатов - в 10 раз. Сейчас он составляет 3000 МРП. Это сделано для того, чтобы предотвратить уничтожение редких и исчезающих растений.

"Условно говоря, если сорвать 10–11 таких одуванчиков, этот вид может полностью исчезнуть. В основном они встречаются в южных регионах", - добавил вице-министр.

