В Таразе в результате ночного дорожно-транспортного происшествия погиб подросток, ещё двое несовершеннолетних получили травмы. Данную информацию подтвердили в Департаменте полиции Жамбылской области, передает BAQ.KZ.

Трагедия произошла сегодня около 03:10 ночи в районе ресторана "Балташ".

По предварительным данным, 15-летний подросток без разрешения взял автомобиль своего отца и поехал кататься с друзьями. Двигаясь по проспекту Жамбыла, водитель не справился с управлением и врезался в бетонную опору линии электропередачи.

В результате ДТП 16-летний пассажир погиб на месте. Он являлся студентом Таразского политехнического колледжа. Ещё один подросток с закрытым переломом ноги был доставлен в больницу. Известно, что он является учеником школы №67. Сам несовершеннолетний водитель получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По данным полиции, все участники аварии – несовершеннолетние.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Также в социальных сетях распространялась неофициальная информация о том, что перед аварией автомобиль якобы преследовали полицейские. В местных пабликах утверждалось, что подростки пытались скрыться от полиции, однако позднее эти публикации были удалены.

Департамент полиции Жамбылской области дал комментарий по инциденту.

По данным ведомства, во время патрулирования сотрудники полиции попытались остановить автомобиль марки "Audi", нарушивший правила дорожного движения. Однако водитель не подчинился законным требованиям и попытался скрыться. В ходе погони он не справился с управлением и врезался в бетонную опору линии электропередачи.

Полиция установила, что за рулём находился 15-летний подросток без водительского удостоверения. Он был доставлен в отдел полиции вместе с родителями.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, включая то, как подросток получил доступ к автомобилю.

Также в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям владельца автомобиля. Кроме того, родители подростка могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю ребёнка.

Полиция призывает граждан соблюдать законные требования правоохранительных органов, предупреждая, что их игнорирование может привести к тяжёлым последствиям.

