Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что стране нужно больше библиотек. Выступая перед школьниками и студентами на конференции AI Journey 2026 в Москве, он заявил, что вместо строительства мечетей стоит уделять больше внимания читательской культуре.

Когда-то у нас была мода строить мечети, а я считаю, что надо строить библиотеки, — сказал Токаев.

Глава государства сообщил, что в ближайшее время в Астане и Алматы планируют открыть президентские библиотеки. Они будут работать круглосуточно. Также он напомнил об инициативе «Читающая нация» и признался, что хотел бы приучить молодёжь к чтению. По мнению президента, критическое мышление невозможно развить, просто пользуясь цифровыми устройствами.

Для этого необходимо читать книги и самостоятельно осмысливать информацию. В качестве примера Токаев привёл эксперимент с ChatGPT. По его словам, нейросеть попросили пересказать роман Льва Толстого «Война и мир», который занимает около 600 страниц. В ответ чат-бот выдал краткое содержание на 25 страницах, заявив, что остальное неважно.

Это опасное упрощение, — оценил такой подход президент

Токаев подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта не должно вытеснять традиционное чтение и способность человека самостоятельно мыслить.